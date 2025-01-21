В РПЦ отреагировали на слова протоиерея о наказании HIMARS за разврат

Протоиерей Ткачев назвал удары по России ракетами HIMARS и SCALP наказанием Бога за разврат и аборты. В РПЦ отметили, что медийные люди должны понимать ответственность за каждое сказанное слово

Владимир Легойда (Фото: Валентин Егоршин / ТАСС)

Медийные люди должны тщательно взвешивать каждое сказанное слово, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя высказывания протоиерея Андрея Ткачева, связавшего удары ракетами HIMARS по России с наказанием за «разврат» и аборты.

«Именно из-за разврата происходят войны. Господь наказывает нас этими «Хаймарсами» или «Скальпами», которые летают по нашим городам, долетают и до Воронежа, и до Казани, до Таганрога, и до Петербурга (названные Ткачевым ракеты не атаковали ни один из этих городов. — РБК). И нам не будет покоя, пока мы не покаемся. Мир приходит к покаявшемуся человеку», — заявил Ткачев в ходе проповеди неделю назад. Он также добавил, что нужно прекратить аборты, которые «обескровили генофонд» России.

Легойда отметил, что протоиерей «очень талантливый, активный и медийный», но иногда «эмоционально может переходить ту грань, которую переходить не следует».

«Особенно это связано с подачей в современном медиапространстве информации, потому что, когда вы слышите несколько фраз, они могут производить шокирующее действие на слушателя, а когда вы смотрите контекст, то впечатление немножко меняется. С последними высказываниями отца Андрея это тоже так, хотя, с моей точки зрения, это никак не отменяет для него и для любого из нас необходимости сто раз подумать, прежде чем приводить какой-то яркий пример, и тщательно взвешивать каждое сказанное слово», — сказал представитель РПЦ.

Он добавил, что, начиная работу на своем посту в 2009 году, получил от патриарха Кирилла совет исполнять должностные обязанности «с пониманием высочайшей ответственности» за каждое сказанное слово и по сей день придерживается этого правила. «Я думаю, что это касается любого человека», — отметил Легойда.

Ткачев — уроженец Львова, до 2014 года он служил в Украинской православной церкви Московского патриархата. Год он является настоятелем храма Живоначальной Троицы в Хохлах в Москве вместо протоиерея Алексея Уминского, который был лишен сана из-за отказа читать молитву о Святой Руси во время литургии. Кроме того, Уминский критически высказывался по поводу военной операции на Украине.

Ткачев не раз допускал резонансные высказывания. В мае прошлого года он заявил об отсутствии в Белгородской области «молитвенного ажиотажа» в адрес покровителя региона, святого Иоасафа, для защиты от ударов ВСУ. В Белгородской митрополии отметили, что «отец Андрей делает вывод, что белгородцы сами являются причиной происходящих бед», поскольку забыли о святом Иоасафе, хотя это не так, в регионе ему молятся и проводили крестные ходы в память о покровителе. РПЦ поддержала позицию белгородских священнослужителей.