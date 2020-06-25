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Пандемия коронавируса ,  
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В ВОЗ предупредили о новой волне заболеваемости коронавирусом в Европе

После частичного снятия ограничений в некоторых странах Европы вновь начало расти число случаев COVID-19. В ВОЗ предупреждают, что новая волна эпидемии может поставить европейскую систему здравоохранения на грань кризиса
Фото: Yara Nardi / Reuters
Фото: Yara Nardi / Reuters

В последние две недели 30 стран Евросоюза зафиксировали рост числа новых случаев заражения коронавирусом. Это грозит новым всплеском заболеваемости, способным привести системы здравоохранения стран Европы к кризису, заявил региональный директор ВОЗ в Европе Ханс Клюге, передает AFP.

«30 стран столкнулись с увеличением числа выявленных случаев коронавируса в последние две недели. В 11 из этих стран ускорение темпов распространения инфекции привело к возрождению [болезни]. Если оставить это без внимания, оно может вновь подтолкнуть системы здравоохранения к краю пропасти», — сказал он.

Клюге не назвал страны, о которых идет речь, однако AFP отмечает, что к ним может относиться Германия, которая в начале мая начала ослаблять ограничения, связанные с эпидемией. Как показывают данные Университета Джонса Хопкинса, в конце мая в Германии ежедневно фиксировалось около 200–300 новых случаев заболевания. В начале июня это число увеличилось до 300–500, а 18 июня в стране был зафиксирован резкий всплеск — 1,2 тыс. случаев заражения. По данным AFP, в результате вспышки заболевания на западе страны заразились 1,5 тыс. человек, после чего 600 тыс. были повторно отправлены на карантин. На этой неделе часть ограничений восстановила и Португалия.

Вместе с тем Клюге назвал Германию и еще несколько стран в числе государств, которые демонстрируют быструю скорость реагирования на сообщения о новых вспышках. Клюге высоко оценил усилия по борьбе с новыми вспышками в Польше, Испании и Израиле.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
Данные по миру i

Согласно данным ВОЗ, всего с начала пандемии в Европе было зафиксировано более 2,6 млн случаев заражения коронавирусом. В последние недели доля заболевших в Европе снижается по отношению к общему числу случаев заражения на фоне быстрого распространения инфекции в американских и африканских государствах. По словам главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, организация ожидает, что к следующей неделе общее количество смертей, вызванных коронавирусом, пересечет планку в 500 тыс. по всему миру.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: коронавирус, Европа, ВОЗ
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