Число умерших от COVID-19 в мире превысило 500 тыс. человек

Больше всего летальных исходов зафиксировано в США, Бразилии и Великобритании, Россия по этому показателю занимает 12-е место. Коронавирусной инфекцией в мире заразились более 10 млн человек

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По данным Университета Джонса Хопкинса, число умерших по всему миру в результате заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 превысило 500 тыс. человек.

На первом месте по числу смертей, согласно данным университета, идут США: 125,7 тыс. На втором месте — Бразилия (57 тыс.), на третьем — Великобритания (43,6 тыс.). Следом идут Италия (34,7 тыс.), Франция (29,7 тыс.), Испания (28,3 тыс.) и Мексика (26,3 тыс.).

Россия по этому показателю занимает 12-е место. По данным оперативного штаба на утро 28 июня, в стране с начала пандемии зафиксировано 9073 летальных исхода, за последние сутки скончались 104 человека.

Во всем мире коронавирусной инфекцией заразились более 10 млн человек. В тройку лидеров по числу инфицированных входят США (2,5 млн), Бразилия (1,3 млн) и Россия (653,5 инфицированных по данным унверситета Хопкинса и 634,4 тыс. по данным оперативного штаба по борьбе с заболеванием).

Как отметили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), после частичного снятия ограничений в 30 странах Европы вновь начало расти число случаев COVID-19. Это грозит новым всплеском заболеваемости, способным привести системы здравоохранения стран Европы к кризису, считает региональный директор ВОЗ в Европе Ханс Клюге. Он не уточнил, какие государства имеет в виду, однако агентство AFP отмечало, что речь может идти в том числе о Германии, которая начала ослаблять ограничения в мае. По данным университета Хопкинса, число зараженных в этой стране составило 194,6 тыс.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 от 250 000 0 Источник: JHU Данные по миру i