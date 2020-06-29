Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 69,13 (-0,34) Quote, 26 июн, 12:56
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 77,54 (-0,52) Quote, 26 июн, 12:56
Трамп заявил о «переигравшей» Обаму России Политика, 01:15 В Норильске восстановили электроснабжение после пожара на подстанции Общество, 00:50 В Тульской области нашли тело пропавшей три дня назад девочки Общество, 00:36 Общественный штаб рассмотрел 12 сообщений о проблемах на голосовании Политика, 00:29 Число умерших от COVID-19 в мире превысило 500 тыс. человек Общество, 00:08 Банки ограничили возможность уходить в минус по дебетовым картам Финансы, 00:00 Лукашенко назвал единственного союзника России Политика, 28 июн, 23:55 В МИД назвали число оставшихся после ЧМ-2018 в России иностранцев Общество, 28 июн, 23:40 В Москве за сутки умерли 23 пациента с коронавирусом Общество, 28 июн, 23:20 Три кита здоровья будущих отцов РБК и STADA, 28 июн, 23:14 Отменившим визит в Россию иностранцам бесплатно переоформят визу Общество, 28 июн, 23:07 В Калмыкии продлили второй этап отмены ограничений Общество, 28 июн, 22:56 Прокуратура проверит «колбасного короля» Тённиса из-за вспышки COVID-19 Общество, 28 июн, 22:53 В НИИ космических исследований в Москве сработала пожарная сигнализация Общество, 28 июн, 22:41
Пандемия коронавируса ,  
0 

Число умерших от COVID-19 в мире превысило 500 тыс. человек

Больше всего летальных исходов зафиксировано в США, Бразилии и Великобритании, Россия по этому показателю занимает 12-е место. Коронавирусной инфекцией в мире заразились более 10 млн человек
Фото: Esteban Felix / AP
Фото: Esteban Felix / AP

По данным Университета Джонса Хопкинса, число умерших по всему миру в результате заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 превысило 500 тыс. человек.

На первом месте по числу смертей, согласно данным университета, идут США: 125,7 тыс. На втором месте — Бразилия (57 тыс.), на третьем — Великобритания (43,6 тыс.). Следом идут Италия (34,7 тыс.), Франция (29,7 тыс.), Испания (28,3 тыс.) и Мексика (26,3 тыс.).

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 10 млн человек
Общество
Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images

Россия по этому показателю занимает 12-е место. По данным оперативного штаба на утро 28 июня, в стране с начала пандемии зафиксировано 9073 летальных исхода, за последние сутки скончались 104 человека.

Во всем мире коронавирусной инфекцией заразились более 10 млн человек. В тройку лидеров по числу инфицированных входят США (2,5 млн), Бразилия (1,3 млн) и Россия (653,5 инфицированных по данным унверситета Хопкинса и 634,4 тыс. по данным оперативного штаба по борьбе с заболеванием).

Как отметили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), после частичного снятия ограничений в 30 странах Европы вновь начало расти число случаев COVID-19. Это грозит новым всплеском заболеваемости, способным привести системы здравоохранения стран Европы к кризису, считает региональный директор ВОЗ в Европе Ханс Клюге. Он не уточнил, какие государства имеет в виду, однако агентство AFP отмечало, что речь может идти в том числе о Германии, которая начала ослаблять ограничения в мае. По данным университета Хопкинса, число зараженных в этой стране составило 194,6 тыс.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i


По мнению опрошенных РБК специалистов в области вирусологии, повторный рост заболеваемости возможен и в России. Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов считает, что новая вспышка COVID-19 наиболее вероятна в крупных транспортных городах и городах с большим количеством населения.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: коронавирус
Материалы по теме
В Москве за сутки умерли 23 пациента с коронавирусом
Общество
Ученые предупредили о многолетних последствиях коронавируса для организма
Общество
В России с начала пандемии от коронавируса умерли более 9 тыс. человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter