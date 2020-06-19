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Пандемия коронавируса ,  
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Глава ВОЗ заявил о «новой и опасной» фазе пандемии коронавируса

Накануне в организации зафиксировали рекордное суточное количество заражений, почти половина пришлась на Северную и Южную Америку. Глава ВОЗ напомнил о том, что коронавирус все еще быстро распространяется по миру
Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters
Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Мир вступил в «новую и опасную» фазу распространения коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

«Мы понимаем, что многие люди устали быть дома. <...> Однако вирус все еще распространяется быстро и является смертоносным», — отметил глава ВОЗ.

ВОЗ сообщила о 8 млн зараженных COVID-19 в мире
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Фото: Linh Pham / Getty Images

Накануне в течение суток в ВОЗ поступила информация о более чем 150 тыс. новых случаях заражения коронавирусом, что стало рекордным суточным показателем, подчеркнул Гебрейсус. «Почти половина этих случаев поступила из Северной и Южной Америк, значительная часть была зарегистрировала в Южной Азии на Ближнем Востоке», — рассказал он.

Он призвал всех людей быть бдительными, соблюдать социальную дистанцию, использовать средства защиты, следить за чистотой рук. Государства, по мнению главы ВОЗ, должны продолжать фокусироваться на тестировании населения, изоляции заболевших и лечении инфекции.

ВОЗ сообщила о «научном прорыве» в лечении COVID-19
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Тедрос Гебрейесус

Накануне Гебрейесус сообщил, что количество зараженных COVID-19 в мире превысило 8 млн и отметил быстрый рост числа зараженных в странах Америки, Африки и Южной Азии.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено 8,5 млн случаев заражения COVID-19. Больше всего положительных тестов на коронавирус зарегистрировано в США (2,2 млн), за ними идут Бразилия (978,1 тыс.) и Россия (569 тыс. по данным федерального оперативного штаба). Также 456,8 тыс. человек в мире скончались после инфицирования. На долю США приходится 118,7 тыс. смертей, в Бразилии умерли 47,7 тыс. человек и в Великобритании — 42,5 тыс.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Автор: Мария Лисицына
Теги: ВОЗ, коронавирус
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