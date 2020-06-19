Глава ВОЗ заявил о «новой и опасной» фазе пандемии коронавируса

Накануне в организации зафиксировали рекордное суточное количество заражений, почти половина пришлась на Северную и Южную Америку. Глава ВОЗ напомнил о том, что коронавирус все еще быстро распространяется по миру

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Мир вступил в «новую и опасную» фазу распространения коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

«Мы понимаем, что многие люди устали быть дома. <...> Однако вирус все еще распространяется быстро и является смертоносным», — отметил глава ВОЗ.

Накануне в течение суток в ВОЗ поступила информация о более чем 150 тыс. новых случаях заражения коронавирусом, что стало рекордным суточным показателем, подчеркнул Гебрейсус. «Почти половина этих случаев поступила из Северной и Южной Америк, значительная часть была зарегистрировала в Южной Азии на Ближнем Востоке», — рассказал он.

Он призвал всех людей быть бдительными, соблюдать социальную дистанцию, использовать средства защиты, следить за чистотой рук. Государства, по мнению главы ВОЗ, должны продолжать фокусироваться на тестировании населения, изоляции заболевших и лечении инфекции.