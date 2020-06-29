Полицию обязали сообщать родственникам задержанных об их госпитализации

В течение суток полицейские должны сообщить родственникам задержанного о том, что ему оказали первую помощь или госпитализировали. Ранее по медицинским вопросам родственников извещали при травмах или смерти задержанного

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Правительство обязало сотрудников полиции сообщать родственникам или близким людям задержанных об их госпитализации или оказании им первой медицинской помощи. Об этом говорится в постановлении кабмина, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Поправки дополнят постановление правительства от 16 апреля 2012 года «Об утверждении положения об условиях содержания, нормах питания и порядке медицинского обслуживания задержанных лиц в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации». В нем говорится, что по заключению врача скорой помощи задержанные могут воспользоваться лекарствами, которые хранятся на территории органов МВД и выдаются полицейскими в порядке, установленном медиками.

Новое постановление дополняет этот пункт (№ 27) требованием к полицейским сообщить родственникам или близкому лицу задержанного «в возможно короткий срок» о том, что ему оказали первую помощь или о его госпитализации. При этом передать родственникам информацию сотрудники полиции должны не позднее 24 часов с момента, когда человеку оказали первую помощь или когда его госпитализировали. Исключение в этом случае составляют тяжелое заболевание, травмы, увечья либо смерть задержанного. В таких ситуациях сотрудники полиции должны передать информацию родственникам и прокурору «незамедлительно, но не позднее 3 часов» (п. 28 постановления правительства от 2012 года).