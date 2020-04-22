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СМИ узнали о проекте расширения полномочий полицейских

Правительственные поправки позволят им вскрывать автомобили, оцеплять дома. Дополнительные основания у полицейских появятся и для применения оружия
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В правительстве подготовили поправки в закон «О полиции», которые расширят полномочия сотрудников правоохранительных органов и освободят их от преследования за совершенные действия. Как сообщил агентству «Интерфакс» источник в аппарате Государственной думы, документ одобрили на заседании кабмина, однако пока не внесли на рассмотрение нижней палаты.

Так, например, полицейский получит право вскрывать транспортные средства для спасения жизни граждан, предотвращения преступления, обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях. Нести ответственность за причиненный вред действующий на законных основаниях полицейский не будет. Если машину вскроют в отсутствие владельца, его проинформируют об этом в течение суток.

Также полицейским разрешат оцеплять или блокировать территории, жилые дома, строения и другие объекты. Внутри оцепления им будет разрешено проводить личный осмотр граждан, а также осматривать транспортные средства.

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Применять оружие полицейский сможет в том случае, если преследуемый им человек попытается не только прикоснуться к оружию, но и «совершить иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».

Еще одна поправка касается разрешения не преследовать сотрудников полиции за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в комментарии РБК заявил, что не знает, приняты поправки или нет, но «инициатива имеет право на жизнь». Он предположил, что их подготовка связана со складывающейся правоприменительной практикой, когда сотрудники правопорядка обязаны проявлять соответствующие правовые меры реагирования.

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«Одно дело, когда сотрудник чувствует над собой дамоклов меч закона, что в любой момент его могут привлечь к ответственности за превышение пределов необходимой самообороны, и совсем другое — когда он знает, что законом защищен. Представьте ситуацию — вот он видит, что ребенок в машине, она закрыта, родители ушли, окна закрыты и жарко. И конечно, он должен будет принять меры, чтобы спасти ребенка. А сегодня он не понимает, как действовать, начинает звонить в МЧС и тратить время».

«Но здесь не идет речь о том, чтобы полицейские не несли никакой ответственности. Если речь идет о подтасовке фактов, которые могут лечь в основу обвинения человека, который не совершил преступления, то, конечно, поправки не могут идти в конфликт с действующими нормами права. Грань должна соблюдаться, что если полицейский выполняет свои обязанности и его действия направлены на защиту прав и свобод гражданина, то, конечно же, он ответственность не должен нести. И он должен это понимать», — сказал Выборный.

Первый заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев заявил, что есть необходимость регламентировать, например, порядок вскрытия полицейскими транспортных средств. Он объяснил это участившимися случаями закладок в машины взрывных устройств. «Есть настоятельная необходимость бесхозный транспорт, который стоит в местах разных — вскрывать и проверять. Эти вопросы в законе о полиции никак не регламентированы. И это ненормально», — сказал он.

РБК обратился за комментарием в МВД.

Авторы: Артем Филипенок, Артем Афонский
Теги: полиция
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