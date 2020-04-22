СМИ узнали о проекте расширения полномочий полицейских

Правительственные поправки позволят им вскрывать автомобили, оцеплять дома. Дополнительные основания у полицейских появятся и для применения оружия

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В правительстве подготовили поправки в закон «О полиции», которые расширят полномочия сотрудников правоохранительных органов и освободят их от преследования за совершенные действия. Как сообщил агентству «Интерфакс» источник в аппарате Государственной думы, документ одобрили на заседании кабмина, однако пока не внесли на рассмотрение нижней палаты.

Так, например, полицейский получит право вскрывать транспортные средства для спасения жизни граждан, предотвращения преступления, обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях. Нести ответственность за причиненный вред действующий на законных основаниях полицейский не будет. Если машину вскроют в отсутствие владельца, его проинформируют об этом в течение суток.

Также полицейским разрешат оцеплять или блокировать территории, жилые дома, строения и другие объекты. Внутри оцепления им будет разрешено проводить личный осмотр граждан, а также осматривать транспортные средства.

Применять оружие полицейский сможет в том случае, если преследуемый им человек попытается не только прикоснуться к оружию, но и «совершить иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».