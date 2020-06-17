В Кировской области возбудили дело из-за угроз полицейскому арбалетом

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Кировской области возбудили уголовное дело из-за угроз убийством в адрес сотрудника полиции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

По данным МВД, угрозы сотруднику полиции стали поступать в ходе конфликта, его участников привлекли к административной ответственности за нанесение побоев. Пострадавшего сотрудника полиции также привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушение правил поведения во внеслужебное время. Уголовное дело открыли по ст. 119 УК («Угроза убийством»).

По данным РЕН ТВ, речь идет о конфликте, который произошел в Нолинске в ночь на 8 апреля. Сотрудник правоохранительных органов пришел в гости к знакомым, где присутствовали несколько ранее судимых людей. Полицейский заявил, что не желает с ними общаться, после чего началась ссора. Молодые люди начали избивать полицейского, а также угрожали убить его из арбалета. Телеканал также опубликовал видео с вечеринки, на котором видно, что девушка пытается преградить путь мужчине с арбалетом.

Видео произошедшего появилось и в Telegram-канале Baza. По данным канала, конфликт начался, когда один из гостей узнал, что на вечеринке присутствует сотрудник полиции. После того как сотрудника полиции избили, один из молодых людей направил на него арбалет и угрожал выстрелить. За полицейского вступилась присутствовавшая там девушка.