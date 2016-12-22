Адвокат рассказал о новых стихах Улюкаева и коврике для йоги

Осужденный по делу о взятке бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев написал новые стихи и занимается в тюрьме йогой. Об этом заявил его адвокат Дариджан Квеидзе, передает корреспондент РБК.

«Стихи написал, да. И спортом занимается, ему же коврик принесли для йоги», — сказал правозащитник.

По словам Квеидзе, у Улюкаева все хорошо. «Увидите сейчас», — добавил адвокат перед заседанием суда.

12 апреля в Мосгорсуде проходит заседание по рассмотрению апелляции на приговор Улюкаеву. Глава «Роснефти» Игорь Сечин впервые явился в суд на этот процесс. Его допрашивают в закрытом режиме.

Экс-министр был признан виновным в получении взятки в размере $2 млн от Сечина. По версии следствия, Улюкаев потребовал деньги в качестве «премии» за успешное завершение сделки по покупке «Роснефтью» акций «Башнефти». Экс-министра приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 130,4 млн руб.