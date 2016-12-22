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Улюкаев рассказал о своей работе в колонии, йоге и тоске по родным
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Улюкаев рассказал о своей работе в колонии, йоге и тоске по родным
Дело Улюкаева, 14:28
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Улюкаев рассказал о своей работе в колонии, йоге и тоске по родным
Отвечать на вопросы журналистов о состоянии экономики России экс-глава Минэкономразвития отказался, сославшись на отсутствие информации
Алексей Улюкаев (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Алексей Улюкаев, приговоренный к восьми годам лишения свободы за получение взятки в размере $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина, рассказал о своей жизни в исправительной колонии № 1 Тверской области. Письмо бывшего министра экономического развития опубликовал портал News.ru.

В своем письме Улюкаев ответил на ряд вопросов журналистов News.ru, однако отказался от встречи, объяснив, что свиданий в колонии ему положено всего три в год и он не может «ущемлять» родственников. «Скучаю я только по своим родным и близким», — добавил Улюкаев.

В то же время экс-министр довольно подробно рассказал о своей работе в библиотеке колонии, куда он, как ранее заявлял замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко, был направлен как человек «с большим интеллектом, опытом, потенциалом».

«Работа в библиотеке довольно интересна и, надеюсь, небесполезна. Библиотека здесь хорошая — более 15 тысяч книг, в основном художественных. Есть отличные издания русской классики: Чехов, Пушкин, Толстой, Гончаров — академические издания 1930—1950-х годов прошлого века. Неплохо представлена и современная] литература XX века: Набоков, Платонов, Солженицын, Довлатов, Бродский, Камю, Сартр, Кафка, Оруэлл, Джойс, Эко и др.», — написал Улюкаев.

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По его словам, библиотека колонии обслуживает свыше 300 человек, которые читают не только ​детективы, но и «серьезные книги серьезных авторов». «Бывают и довольно интересные обсуждения», — пояснил экс-министр.

Улюкаев также рассказал и том, как он поддерживает физическую форму. Для занятий йогой, по его словам, в колонии мало места, однако отдельные ее элементы он включает в обычную зарядку.

«Физическую форму поддерживаю обыкновенной зарядкой на свежем воздухе: приседания, наклоны, отжимания и так далее», — написал Улюкаев.

На вопросы о нынешнем состоянии экономики России бывший глава Минэкономразвития отвечать отказался. «Боюсь, что судить о теперешнем состоянии экономики было бы с моей стороны безответственно: я не располагаю необходимой для этого информацией», — пояснил он. 

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Бизнес

​Улюкаев был задержан с поличным поздно вечером 14 ноября 2016 года на территории офиса «Роснефти» во время передачи ему $2 млн. Сумку с деньгами передавал ему глава нефтяной компании Игорь Сечин. Взятка, по версии следствия, должна была стать «вознаграждением» за положительную оценку Минэкономразвития, которая позволила «Роснефти» приобрести госпакет из 50% акций «Башнефти». На следующий день президент Владимир Путин снял министра с должности в связи с утратой доверия.

В декабре 2017 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Улюкаева к восьми годам лишения свободы, штрафу 130,4 млн руб. и лишению права занимать некоторые должности в течение восьми лет после освобождения. В апреле 2018 года Мосгорсуд приговор смягчил, исключив из него указание на лишение права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в госорганах, органах местного самоуправления, государственных, муниципальных учреждениях и госкорпорациях. В августе тот же Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу Улюкаева, не найдя оснований для отмены либо изменения приговора.

Сам Улюкаев своей вины не признает. В ходе судебных разбирательств он называл показания свидетелей обвинения оговором, а само уголовное дело — провокацией против него.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Алексей Улюкаев
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