Прокуратура проверит жалобы школьниц на проверку лифчиков перед ЕГЭ

Прокуратура проверит сообщения о жалобах школьниц на неэтичный досмотр перед ЕГЭ

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Прокуратура проведет проверку в Воронеже из-за сообщений о неэтичном досмотре учениц школы № 62 перед ЕГЭ. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы прокуратуры Воронежской области.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказал собеседник агентства.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что будет требовать проверки из-за досмотра школьниц, которых перед сдачей экзамена заставили снимать бюстгальтеры. «Может, даже сейчас на заседании Государственной думы подниму вопрос», — сказала Останина в разговоре с RTVI.

Экзаменационная комиссия провела внутренне расследование в школе и не выявила нарушения порядка проведения экзамена и моральных норм, сообщила пресс-служба министерства образования Воронежской области.

«На камере не зафиксировано случаев даже прикосновения специалистов ППЭ к выпускникам. Осмотр при помощи ручного металлодетектора проводился корректно, с привлечением охранника женского пола», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, конфликтных ситуаций в рамках входа в пункт проведения экзамена не было, и «признаков тревожности, нервного возбуждения у выпускников не наблюдалось».

28 мая в воронежской школе № 62 проходила сдача ЕГЭ по русскому языку. Те, кто пришел сдавать экзамен, должны были пройти через металлодетектор, который проверяет наличие мобильных телефонов.

Voronezh1.ru писал, что некоторых школьниц попросили снять бюстгальтеры, так как металлические косточки в белье «пищали» в рамках детекторов. По словам одной из девушек, на улицу отправили минимум 11 девушек, которые выходили снимать бюстгальтеры, а среди охранников были как женщины, так и мужчины, добавила она.