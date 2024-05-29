ТАСС узнал, что Володин обсудит с Мишустиным раздевание школьниц на ЕГЭ
Спикер Госдумы Вячеслав Володин обсудит с премьер-министром Михаилом Мишустиным ситуацию с досмотром школьниц перед Единым государственным экзаменом (ЕГЭ) в Воронеже, сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник в Госдуме.
«В начале заседания Госдумы Вячеслав Викторович сообщил, что сегодня у него будет встреча с председателем правительства, он обязательно затронет вопросы, связанные с ситуацией [с досмотром школьниц перед ЕГЭ] в Воронеже», — отметил собеседник ТАСС.
28 мая в воронежской школе № 62 проходила сдача Единого государственного экзамена по русскому языку. Те, кто пришли сдавать экзамен, должны были пройти через металлодетектор, который проверяет наличие мобильных телефонов. Некоторых школьниц попросили снять бюстгальтеры из-за «писка» в рамках детекторов, который вызывали металлические косточки в белье.
В ходе заседания Госдумы Володин раскритиковал произошедшее в Воронеже.
«Задумайтесь, мы все тоже родители. И как отреагирует каждый из вас, если ребенка будут раздевать. Кто это придумывает? Кто разрешил?» — спросил Володин.
Он отметил, что если не хватает инструментов влияния, то власти будут приглашать на сдачу экзаменов омбудсмена по правам человека. Володин призвал комитет по просвещению, особенно в дни проведения экзаменов, в круглосуточном режиме наблюдать за ситуацией и «спрашивать с тех, кто такие перегибы допускает».
Представитель пресс-службы правительства Воронежской области сообщил ТАСС, что министерство образования региона запросит записи с камер видеонаблюдения и изучит их на предмет обоснованности действий сотрудников пункта проведения экзамена.
В министерстве образования Воронежской области после изучения записей с видеокамер заявили, что вход в пункт организовали в соответствии с рекомендациями, а конфликтных ситуаций не было.
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