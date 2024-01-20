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РЖД изменят правила перевозки животных после гибели кота Твикса

РЖД пообещали изменить правила перевозки животных после гибели кота Твикса
Проводникам запретят высаживать животных из поезда, сообщили в РЖД. Сотрудница поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург не нашла владельца кота и ссадила его, питомца потом нашли мертвым в снегу
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

«Федеральная пассажирская компания» («дочка» РЖД) меняет правила перевозки домашних животных после инцидента со смертью кота Твикса, выброшенного проводницей в окно поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург в Кирове, сообщила пресс-служба РЖД.

«Чтобы исключить возможность повторения подобных случаев в будущем, уже сейчас вносятся изменения в документы, касающиеся перевозки домашних животных в поездах дальнего следования АО «ФПК». Проводникам будет запрещено высаживать животных из поезда: в подобных ситуациях будет предусмотрена передача обнаруженного животного работникам на остановочных пунктах с последующим вызовом представителей зоозащитных организаций», — говорится в сообщении компании в телеграм-канале.

В ФПК в свою очередь анонсировали разработку регламента действий для сотрудников компании в подобных ситуациях. «В соответствии с ним найденные в поездах дальнего следования животные будут передаваться сотрудникам вокзалов для поиска владельца или передачи в приюты», — сообщила пресс-служба компании в телеграм-канале.

В РЖД и «ФПК» также извинились перед владельцами кота за его гибель и сообщили, что по факту инцидента было проведено служебное расследование. «Отдельные недостатки нормативных документов, отсутствие взаимной ответственности персонала и пассажира, стечение обстоятельств привели к трагическому происшествию», — заявили в «Российских железных дорогах».

ФПК рассматривает возможность заключения долгосрочных контрактов с организациями помощи беспризорным животным в регионах России, в рамках которой им может оказываться регулярная помощь, добавили в РЖД.

Инцидент произошел 11 января. Кот ехал в поезде Екатеринбург — Санкт-Петербург со своими хозяевами при соблюдении необходимых норм перевозки животных. Однако ему удалось самостоятельно выбраться из переноски и выбежать из купе. Пассажиры сообщили проводнице о том, что животное ходит по вагону. По словам сотрудницы поезда, после опроса присутствующих она решила, что питомец беспризорный и случайно попал в вагон, и выпустила его на улицу на стоянке в Кирове. Как сообщили в ФПК, владелец кота обратился к проводнику спустя 10 часов после отправления поезда со станции в Кирове. «Претензий к работникам поездной бригады у него не было», — заявили в компании, добавив, что ответственность за животных несет их владелец.

Хозяева выброшенного из поезда в Кирове кота подтвердили его смерть
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Кот Твикс

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Позднее волонтер Ольга Кудряшова сообщила «Известиям», что Твикса нашли мертвым в снегу.

В Кировском линейном отделе МВД сообщили об отказе возбуждать уголовное дело по ст. 330 УК (самоуправство), по которой предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

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Юлия Овчинникова
РЖД Россия Киров кот
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