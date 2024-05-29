«Ъ» узнал об ужесточении обвинения по делу о взрыве в Сергиевом Посаде

Взрыв произошел в августе прошлого года на складе пиротехники и пороха. Погибли девять человек, свыше 100 пострадали. Фигуранту — техдиректору «Пиро-Росс», компании-владельца склада, Чанкаеву — грозит до семи лет лишения свободы

Сергей Чанкаев (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Следственный комитет ужесточил обвинение техническому директору компании «Пиро-Росс» Сергею Чанкаеву, фигуранту дела о взрыве на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ) в Сергиевом Посаде в августе 2023 года, сообщает «Коммерсантъ».

Взрыв произошел утром 9 августа на складе пиротехники «Пиро-Росса» на территории ЗОМЗ. Там хранились 4 т пороха, которые подлежали утилизации.

Изначально Чанкаеву вменяли ч. 2 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерть человека). Теперь ему инкриминируют ч. 3 той же статьи — то есть нарушение, повлекшее смерть двух или более лиц. Если прежде фигуранту грозило то пяти лет лишения свободы, то сейчас максимальный срок — семь лет.

Переквалификация произошла потому, что следствие считает жертвами взрыва девять человек (после происшествия сообщалось об одной погибшей), пострадавшими — более 100. Также были повреждены 1135 квартир и частных домов, 11 административных зданий и социальных объектов, 278 машин.

Чанкаева арестовали на третий день после инцидента. Он не признал свою вину и выдвинул собственную версию произошедшего: это была диверсия с использованием украинского дрона. Следственный комитет сообщал, что не нашел подтверждений этому. По версии следствия, взорвавшиеся порох и пиротехнику хранили ненадлежащим образом в помещении, которое не было предназначено для этого.

Как пишет «Ъ», Басманный суд наложил арест на имущество обвиняемого Чанкаева: 14 его счетов в Сбербанке, Московском кредитном банке и ВТБ, квартиру и участок в Сергиевом Посаде, BMW X6 и две обыкновенные акции ОАО «Пиро-Росс».