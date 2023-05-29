В Краснодаре запретят вывески на иностранном языке

Запрет использовать рекламные вывески на иностранном языке вступит в силу с сентября. Зарегистрированных товарных знаков он не коснется. Как считают власти, решение позволит привести архитектурный облик Краснодара к единому стилю

Городская дума Краснодара одобрила запрет на оформление вывесок на иностранных языках, исключение составят зарегистрированные товарные знаки, сообщается на ее сайте.

«Депутаты поддержали запрет на оформление вывесок на иностранных языках (включая транслитерацию), за исключением зарегистрированных товарных знаков. Также изменения коснутся внешнего вида НТО (нестационарные торговые объекты; это в том числе палатки, киоски и торговые автоматы. — РБК) и остановок», — сказал мэр Евгений Наумов.

Запрет начнет действовать с 1 сентября. По словам Наумова, такое решение позволит привести архитектурный облик Краснодара к единому стилю.

Прошлым летом спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что готовится законопроект, который запретит использовать иностранные слова на рекламных вывесках. Глава комитета по культуре Елена Ямпольская тогда уточнила, что торговую марку писать латиницей будет можно, а вот сообщения о каких-либо дополнительных услугах должны быть на русском.

Говоря о необходимости такой инициативы, депутат отметила, что в центре Москвы вывесок на английском языке или набранных латиницей на 30–50% больше, чем на русском. «В чрезмерном использовании англицизмов есть плебейски неуважительное отношение к своей стране и к своему родному языку. Вот сегодня, мне кажется, возвращение к своему, к России, оно важнее. Просто вспомните, какими богатствами мы обладаем», — заявила она.

Тогда предполагалось, что нарушение запрета будет наказываться штрафами. Ямпольская отмечала, что поправки должны иметь отложенный срок действия, чтобы бизнес успел заменить вывески.

Пока такого законопроекта принято не было. Однако в феврале был подписан закон о защите русского языка от иностранных заимствований. В документе также указаны сферы, где русский как государственный обязателен к использованию. Туда вошла сфера образования, употребление в государственных и муниципальных информационных системах, а также в информации, предназначенной для потребителей товаров (работ и услуг). Если в перечисленных сферах используется текст на иностранном языке, он должен быть равнозначным по размещению и техническому оформлению с русским, то есть должен иметь одинаковые параметры (цвет, тип и размер шрифта).

Документ также вводит такие понятия, как нормативные словари, которые будут фиксировать нормы современного русского литературного языка. Список таких словарей будет утверждать правительство на основании предложений своей комиссии по русскому языку.