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В Госдуме предложили запретить рекламные вывески на иностранных языках

В Госдуме уже подготовили проект закона, который запретит использовать вывески на иностранном языке, заявил спикер Володин. По словам депутата Ямпольской, в центре Москвы больше вывесок на английском языке, чем на русском
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Госдума подготовила законопроект о запрете размещения рекламных вывесок на иностранных языках, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram.

«В Государственной думе обсуждается запрет размещения рекламных вывесок на иностранных языках. Законопроект подготовлен», — написал Володин.

Он также прикрепил к публикации опрос, в котором предложил подписчикам выбрать, как они относятся к инициативе — поддерживают, не поддерживают или относятся равнодушно.

Ранее о подготовке законопроекта, предусматривающего ужесточение норм использования англицизмов в рекламе, сообщила глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская, сообщают «РИА Новости». По ее словам, на центральных улицах Москвы в среднем на 30–50% больше вывесок на английском языке или набранных латиницей, чем вывесок на русском, и комитет по культуре планировал подготовить соответствующий законопроект для рассмотрения в осенней сессии.

В сентябре 2020 года Минпросвещения исключило иностранный язык из числа обязательных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация, хотя ранее планировало сделать его одним из обязательных предметов в рамках ЕГЭ к 2022 году. Не допустить введения ЕГЭ по иностранному языку призывала «Единая Россия».

В Госсовете Крыма предложили отказаться от изучения английского в школах
Общество
Владимир Константинов

Министерство указывало, что эта «позиция основана на многочисленных оценках экспертов о нецелесообразности введения обязательной сдачи экзамена по иностранному языку». На следующий день на сайте «Единой России» появилось сообщение, что именно партия добилась отмены обязательного ЕГЭ по иностранному языку. Член президиума генсовета «Единой России», член комитета Госдумы по образованию и науке Алена Аршинова объясняла это, в частности, тем, что на это нет денег в бюджете. «В учебных заведениях нет возможности обеспечить образовательный процесс в предлагаемые сроки. Отсутствуют учителя, а если они и есть, то, как правило, это совместители. Нет необходимого оборудования и средств на его закупку. За счет каких денег должен проходить ЕГЭ? Они не предусмотрены бюджетом», — говорила она.

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Глава Рособрнадзора Анзор Музаев говорил, что отказ от обязательного экзамена по иностранному языку связан с неравенством в положении российских школьников. «Если в больших городах есть не только хороший уровень преподавания, но и практика применения, то в сельских отдаленных школах, которых у нас очень много, практика применения языка нулевая», — объяснял он.

Аксенов предложил очистить русский язык от англицизмов
Общество
Сергей Аксенов

В мае 2022 года в Госсовете Крыма предложили отказаться от изучения английского языка в школах. «Зачем учить то, что не надо, если человек не поедет никогда в Лондон?» — заявил спикер Госсовета республики Владимир Константинов. Ему возразил депутат Госдумы Хинштейн, посчитав предложение «опасным», так как Россия таким образом уподобляется странам, которые «отменяют русский язык и российскую культуру».

В начале апреля глава региона Сергей Аксенов также предлагал очистить «от чужих смыслов» русский язык и образовательный процесс, убрав «неоправданно» используемые англицизмы. «Вплоть до запрета использовать английские слова в названиях отечественных предприятий», — говорил Аксенов.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Вячеслав Володин иностранный язык вывеска Госдума
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