Глава Минпросвещения сообщил о подготовке словаря по закону о языке

В России вскоре появится словарь русского языка, соответствующий закону о языке, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Эту работу ведомство ведет в рамках закона об ограничении использования иностранных слов

Сергей Кравцов (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Министерство просвещения ведет работу по подготовке нового словаря русского языка, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на Всероссийском форуме учителей русского языка и литературы, который проходит в Саранске.

«Мы сегодня готовим новый словарь, там у нас реализация закона по русскому языку, который был принят о защите русского языка. В рамках этого закона мы должны принять доработанные словари», — сказал Кравцов. Он отметил, что ведомство завершает эту работу (цитата по ТАСС).

В феврале 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает использование иностранных слов, для которых есть синонимы в русском языке, в тех случаях, когда язык используется в качестве государственного, то есть в официальных документах и выступлениях чиновников на государственной службе. Также при использовании русского языка как государственного не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих современным литературным нормам, в том числе нецензурной брани.

Аналогичные ограничения распространили на сферу образования и на информацию, которую размещают для потребителей товаров или услуг, а также в государственных и муниципальных информационных системах.

Этот закон также предусматривал разработку нормативных словарей, грамматик и справочников, которые должны зафиксировать «нормы современного русского литературного языка». Утверждать эти документы будет правительство на основании предложений правительственной комиссии по русскому языку.