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СМИ узнали дату открытия храма Минобороны в парке «Патриот»

Торжественное открытие храма Минобороны в парке «Патриот» состоится 22 июня, сообщили СМИ. В нем примет участие президент Владимир Путин, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков
Главный храм Вооруженных сил России
Главный храм Вооруженных сил России (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Церемония открытия храма Вооруженных сил в парке «Патриот» пройдет 22 июня, в День памяти и скорби, сообщили источники ТАСС и «Интерфакса». В тот же день состоится открытие мемориала советскому солдату в районе города Ржев, сообщили ранее РБК в Российском военно-историческом обществе.

«В планах президента посетить и храм, и новый мемориал», — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Новая газета».

Ожидается, что новый храм 22 июня освятит патриарх Кирилл, сообщил глава экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин, пишут «РИА Новости».

Мозаику со Сталиным решили перенести в музей при храме в парке «Патриот»
Общество
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Храм находится в парке «Патриот», расположенном неподалеку от подмосковной Кубинки. О завершении его строительства Минобороны объявило 9 мая. Открытие собора перенесли из-за эпидемии коронавируса.

В конце апреля стало известно, что на одной из мозаик в храме ВС будет изображен Владимир Путин, а также на стенах появится Иосиф Сталин и панно на тему вхождения Крыма в состав России. 1 мая мозаику с президентом сняли.

Позднее в РПЦ выступили против мозаики с изображением Иосифа Сталина. С его именем «связаны многие беды в жизни людей», отметил тогда глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом Владимир Легойда. В результате РПЦ отказалась от мозаики с изображением Сталина в храме и решила перенести ее в музей на территории комплекса.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Владимир Путин, храм, Минобороны
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