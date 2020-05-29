СМИ узнали дату открытия храма Минобороны в парке «Патриот»

Торжественное открытие храма Минобороны в парке «Патриот» состоится 22 июня, сообщили СМИ. В нем примет участие президент Владимир Путин, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков

Главный храм Вооруженных сил России (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Церемония открытия храма Вооруженных сил в парке «Патриот» пройдет 22 июня, в День памяти и скорби, сообщили источники ТАСС и «Интерфакса». В тот же день состоится открытие мемориала советскому солдату в районе города Ржев, сообщили ранее РБК в Российском военно-историческом обществе.

«В планах президента посетить и храм, и новый мемориал», — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Новая газета».

Ожидается, что новый храм 22 июня освятит патриарх Кирилл, сообщил глава экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин, пишут «РИА Новости».

Храм находится в парке «Патриот», расположенном неподалеку от подмосковной Кубинки. О завершении его строительства Минобороны объявило 9 мая. Открытие собора перенесли из-за эпидемии коронавируса.