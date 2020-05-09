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Минобороны сообщило об окончании строительства храма в парке «Патриот»

Ранее говорилось о том, что открытие главного собора вооруженных сил будет перенесено на неопределенный срок
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России сообщило о завершении работ по возведению собора в честь Воскресения Христова, который имеет статус главного храма вооруженных сил. Соответствующее заявление размещено на странице ведомства в социальной сети Facebook.

Военные также опубликовали хронику строительства, из которой следует, что все работы по возведению собора заняли 598 дней.

Храм, размещенный в парке «Патриот» недалеко от подмосковной Кубинки, изначально должны были открыть именно 9 мая. Однако позже появлялись сообщения о том, что торжественная церемония перенесена на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса.

СМИ узнали о содержании новой мозаики после демонтажа мозаики с Путиным
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В конце апреля стало известно о спорных моментах в убранстве собора. В частности, вопросы вызвала мозаика с изображением президента Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу, приуроченная к присоединению Крыма к России. 1 мая появилась информация, то мозаику демонтировали.

Позже в РПЦ выступили и против мозаики с изображением Иосифа Сталина. Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом Владимир Легойда заявил, что с именем генералиссимуса «связаны многие беды в жизни людей».

Автор: Артем Филипенок
Теги: Парк патриот
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