РПЦ отказалась от мозаики со Сталиным в храме в парке «Патриот»

Создатели собора посчитали, что более уместно мозаику будет разместить в музее

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

РПЦ приняла решение отказаться от мозаики с изображением Иосифа Сталина в главном храме Вооруженных сил, который был построен в парке «Патриот» в Московской области, сообщает агентство «РИА Новости».

По словам главы экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации Леонид Калинин, мозаику, которую изначально планировалось установить в одном из помещений храма, решено перенести в музей на территории комплекса.

«Мы все-таки решили, что в музее более уместно, чем в храме. Зачем рождать какое-то противостояние и распрю в народе? В такой ситуации, когда действительно страсти разгорелись и неприятие откровенное возникло, - ну, значит, не нужно это», - заявил он.

При этом Калинин отметил, что вопрос о переносе мозаики не был «выбором между добром и злом».

Как стало известно ранее, по первоначальному замыслу в храме должны были появиться мозаичные изображения различных исторических личностей. Портрет Сталина, например, должен был появиться на панно, изображающем парад победы в июне 1945 года. В самой РПЦ такая концепция понравилась не всем. Так, 1 мая глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом Владимир Легойда в эфире радиостанции «Вера» высказал мнение, что изображения Сталина в храме быть не должно, поскольку «с его именем связаны многие беды в жизни людей».

Помимо Сталина изобразить планировалось президента Владимира Путина, а также министра обороны Сергея Шойгу.

Позже, однако, в изначальную концепцию были внесены изменения. Так, 1 мая стало известно о том, что мозаику с изображением Путина демонтировали, а вместо нее решили изобразить монахов с иконой Корсунской Богоматери.

О завершении строительства храма в парке «Патриот» Министерство обороны объявило 9 мая. При этом открытие собора было перенесено на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.