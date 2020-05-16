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РПЦ отказалась от мозаики со Сталиным в храме в парке «Патриот»

Создатели собора посчитали, что более уместно мозаику будет разместить в музее
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

РПЦ приняла решение отказаться от мозаики с изображением Иосифа Сталина в главном храме Вооруженных сил, который был построен в парке «Патриот» в Московской области, сообщает агентство «РИА Новости».

По словам главы экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации Леонид Калинин, мозаику, которую изначально планировалось установить в одном из помещений храма, решено перенести в музей на территории комплекса.

«Мы все-таки решили, что в музее более уместно, чем в храме. Зачем рождать какое-то противостояние и распрю в народе? В такой ситуации, когда действительно страсти разгорелись и неприятие откровенное возникло, - ну, значит, не нужно это», - заявил он.

При этом Калинин отметил, что вопрос о переносе мозаики не был «выбором между добром и злом».

В РПЦ выступили против изображения Сталина в храме Вооруженных сил
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Фото: «МБХ медиа»

Как стало известно ранее, по первоначальному замыслу в храме должны были появиться мозаичные изображения различных исторических личностей. Портрет Сталина, например, должен был появиться на панно, изображающем парад победы в июне 1945 года. В самой РПЦ такая концепция понравилась не всем. Так, 1 мая глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом Владимир Легойда в эфире радиостанции «Вера» высказал мнение, что изображения Сталина в храме быть не должно, поскольку «с его именем связаны многие беды в жизни людей».

Помимо Сталина изобразить планировалось президента Владимира Путина, а также министра обороны Сергея Шойгу.

Позже, однако, в изначальную концепцию были внесены изменения. Так, 1 мая стало известно о том, что мозаику с изображением Путина демонтировали, а вместо нее решили изобразить монахов с иконой Корсунской Богоматери.

О завершении строительства храма в парке «Патриот» Министерство обороны объявило 9 мая. При этом открытие собора было перенесено на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Иосиф Сталин
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