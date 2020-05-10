В РВИО назвали дату открытия Ржевского мемориала советскому солдату

Он был готов к открытию еще в апреле, однако церемонию, намеченную на 9 мая, перенесли из-за распространения коронавируса. Теперь мемориал планируют открыть в годовщину начала Великой Отечественной войны

Фото: РВИО

Мемориал советскому солдату в районе города Ржев планируется открыть в июне. Монумент был готов еще в апреле, однако ситуация с коронавирусом заставила перенести церемонию открытия на более поздний срок, рассказали РБК в Российском военно-историческом обществе (РВИО).

Исполнительный директор общества Александр Барков сообщил, что «полная строительная готовность монумента, включая благоустройство, создание экспозиции музейного павильона» была обеспечена еще в конце прошлого месяца, но из-за распространения коронавируса COVID-19 открытие перенесли на июнь. «Сейчас рассматривается предложение ветеранов открыть мемориал 22 июня — в годовщину начала Великой Отечественной войны», — заявил он.

Барков отметил, что Ржевская битва имеет всемирное историческое значение. По его словам, немецкое командование называло Ржев «трамплином на Москву», однако благодаря тому, что Красная Армия в течение 14 месяцев сдерживала врага в окрестностях города, ему не удалось осуществить план по атаке столицы. Кроме того, действия советских военных под Ржевом заставили отвлечь значительные силы противника от наступления на Сталинград, что повлияло на ход боев на южном фланге, добавил исполнительный директор.