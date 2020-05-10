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В РВИО назвали дату открытия Ржевского мемориала советскому солдату

Он был готов к открытию еще в апреле, однако церемонию, намеченную на 9 мая, перенесли из-за распространения коронавируса. Теперь мемориал планируют открыть в годовщину начала Великой Отечественной войны
Фото: РВИО
Фото: РВИО

Мемориал советскому солдату в районе города Ржев планируется открыть в июне. Монумент был готов еще в апреле, однако ситуация с коронавирусом заставила перенести церемонию открытия на более поздний срок, рассказали РБК в Российском военно-историческом обществе (РВИО).

Исполнительный директор общества Александр Барков сообщил, что «полная строительная готовность монумента, включая благоустройство, создание экспозиции музейного павильона» была обеспечена еще в конце прошлого месяца, но из-за распространения коронавируса COVID-19 открытие перенесли на июнь. «Сейчас рассматривается предложение ветеранов открыть мемориал 22 июня — в годовщину начала Великой Отечественной войны», — заявил он.

Фото: РВИО Фото: РВИО Фото: РВИО Фото: РВИО Фото: РВИО Фото: РВИО Фото: РВИО
Фото: РВИО

Барков отметил, что Ржевская битва имеет всемирное историческое значение. По его словам, немецкое командование называло Ржев «трамплином на Москву», однако благодаря тому, что Красная Армия в течение 14 месяцев сдерживала врага в окрестностях города, ему не удалось осуществить план по атаке столицы. Кроме того, действия советских военных под Ржевом заставили отвлечь значительные силы противника от наступления на Сталинград, что повлияло на ход боев на южном фланге, добавил исполнительный директор.

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

По подсчетам историков Института военной истории академии Генштаба Минобороны России и РВИО, потери советской армии в сражениях за Ржевско-Вяземский выступ составили 1,16 млн человек, из них — 392 тыс. — безвозвратно, отметил Барков. «Каждый год участники поисковых экспедиций подо Ржевом поднимают останки нескольких сотен наших воинов, устанавливают их имена. На одной из встреч с поисковиками ветераны боев подо Ржевом предложили увековечить в бронзе последнюю не увековеченную битву Великой Отечественной», — рассказал он.

По его словам, сражения на Ржевско-Вяземском выступе в период 1942-1943 годов стали прологом последующих побед советских войск под Сталинградом, на Кавказе и под Курском, а также масштабного контрнаступления Красной Армии.

Как отметил Барков, поля подо Ржевом, на которых погибли тысячи советских воинов, являются исторически обоснованным местом для создания «главного монумента не только для России и стран СНГ, но и для стран Восточной Европы». «Мы помним несколько крупных монументов за рубежом. Памятник Воину-освободителю в Трептов парке в Германии, памятник советскому солдату-освободителю Алеше в Болгарии, но их масштаб значительно меньше», — уточнил он.

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Исполнительный директор РВИО заявил, что высота бронзовой скульптуры составляет 25 м, ее вес — 80 т. Она опирается на 30-тонный стальной каркас.

Памятник сооружен без использования средств федерального бюджета, а две трети средств — это пожертвования граждан и организаций, привлеченных РВИО, сказал Барков. В строке, где указывается имя жертвователя, многие указывали имена своих воевавших отцов и дедов, добавил он. «Недостающие средства выделил постоянный комитет союзного государства России и Белоруссии. Прекрасный парк создан у подножия монумента благодаря правительству Тверской области. Мемориал станет филиалом Музея Победы», — сообщил он.

21 апреля госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота заявлял, что Ржевский мемориал советскому солдату готов к открытию, которое было запланировано на 9 мая, но из-за ситуации с коронавирусом торжественные мероприятия придется отложить. На какой срок будет перенесена церемония открытия, он тогда не сообщил.

Проект мемориала был утвержден в мае 2018 года. Из 32 работ художественный совет отдал предпочтение замыслу скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина. Центром мемориального комплекса стала 25-метровая скульптура солдата, возвышающаяся на 10-метровом кургане.

Авторы: Вячеслав Козлов, Михаил Юшков
Теги: мемориал, РВИО, Ржев
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