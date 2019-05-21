Власти назвали причину остановки трех поездов в тоннеле московского метро

Эвакуация пассажиров из застрявших поездов продолжается уже более трех часов. Из двух поездов уже эвакуировали 1,2 тыс. пассажиров

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Основной причиной, по которой три поезда застряли в тоннеле московского метро, стало падение напряжения в контактном рельсе. Об этом говорится в сообщении департамента транспорта в Twitter со ссылкой на Московский метрополитен.

Представитель экстренных служб столицы сообщил «РИА Новости», что из двух поездов, застрявших в метро, вывели на улицу более 1,2 тыс. человек. Все они были эвакуированы с помощью дополнительных поездов, прибывших к месту ЧП.

«Сейчас переводим пассажиров третьего поезда в состав, который доставит их до станции. Это последний поезд, оставшийся в тоннеле», — говорится в сообщении московского метро в Twitter по данным на 21:17.

В 21:51 московское метро сообщило о завершении эвакуации пассажиров третьего застрявшего в тоннеле поезда. Там добавили, что за медицинской помощью никто не обращался. «Все пассажиры из остановленных в тоннеле поездов вывезены на станцию. Службы метрополитена продолжают работу по восстановлению движения на участке линии», — сказано в сообщении.