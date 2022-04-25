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Военная операция на Украине ,  
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Пушилин сообщил о 400 иностранных наемниках на «Азовстали»

Завод &laquo;Азовсталь&raquo; в Мариуполе
Завод «Азовсталь» в Мариуполе (Фото: Александр Ермоченко / Reuters)

На территории завода «Азовсталь» в Мариуполе находятся около 400 иностранных наемников, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Ну, а общее количество, тут по-прежнему, та информация, которая у нас есть, она, скажем так, не обновлялась, это порядка 400 человек иностранных наемников, которые продолжают там находиться», — сказал Пушилин.

Что такое «Азовсталь». Фотогалерея о символе боев за Мариуполь
Фотогалерея 

21 апреля Минобороны отчиталось о полной зачистке Мариуполя от ВСУ и подконтрольных Киеву сил, но на территории «Азовстали», по данным ведомства, оставались заблокированы более 2 тыс. военных. Президент России Владимир Путин распорядился остановить штурм завода, чтобы не рисковать жизнями российских военных, но приказал заблокировать территорию так, «чтобы муха не пролетела».

Украинские власти, в частности уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова и руководитель патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, заявляли, что на территории «Азовстали» кроме военных укрываются мирные жители, в том числе женщины и дети, всего около тысячи. В Минобороны такие сообщения называли «информационными вбросами».

22 апреля российское Минобороны заявило, что остатки батальона «Азов» (признан в России экстремистским и запрещен) «надежно заблокированы» в «Азовстали», а обстановка в Маруиполе нормализовалась. Позже глава ДНР сказал, что украинским бойцам, которые находятся на «Азовстали», «осталось недолго».

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Теги
ДНР Денис Пушилин Азовсталь наемники

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