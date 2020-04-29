В Москве умер настоятель храма в Крылатском

На 84-м году ушел из жизни протоиерей Георгий Бреев, настоятель храма в Крылатском. В начале апреля у него была диагностирована двусторонняя пневмония, тест на коронавирус дал отрицательный результат

Георгий Бреев (Фото: Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском)

Умер настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском протоиерей Георгий Бреев, сообщает издание «Правмир» со ссылкой на Facebook сына священника.

«Священнослужитель попал в больницу в начале апреля с двусторонней пневмонией. Два теста на COVID-19 показали отрицательный результат. <...> Несколько дней он был подключен к аппарату ИВЛ», — пишет издание.

О болезни Бреева рабочая группа при патриархии сообщила 5 апреля. Он был назван среди священников, у которых выявлены симптомы коронавирусной инфекции, но диагноз не подтвердился. Позже в приходе сообщили, что все служители храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском, у которых выявили или подозревают коронавирусную инфекцию, идут на поправку, настоятель же церкви протоиерей Георгий Бреев находится в реанимации с диагнозом «двусторонняя пневмония».

До этого коронавирус был выявлен у священника храма в Крылатском Виктора Волкова.