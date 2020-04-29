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В Москве умер настоятель храма в Крылатском

На 84-м году ушел из жизни протоиерей Георгий Бреев, настоятель храма в Крылатском. В начале апреля у него была диагностирована двусторонняя пневмония, тест на коронавирус дал отрицательный результат
Георгий Бреев
Георгий Бреев (Фото: Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском)

Умер настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском протоиерей Георгий Бреев, сообщает издание «Правмир» со ссылкой на Facebook сына священника.

«Священнослужитель попал в больницу в начале апреля с двусторонней пневмонией. Два теста на COVID-19 показали отрицательный результат. <...> Несколько дней он был подключен к аппарату ИВЛ», — пишет издание.

О болезни Бреева рабочая группа при патриархии сообщила 5 апреля. Он был назван среди священников, у которых выявлены симптомы коронавирусной инфекции, но диагноз не подтвердился. Позже в приходе сообщили, что все служители храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском, у которых выявили или подозревают коронавирусную инфекцию, идут на поправку, настоятель же церкви протоиерей Георгий Бреев находится в реанимации с диагнозом «двусторонняя пневмония».

До этого коронавирус был выявлен у священника храма в Крылатском Виктора Волкова.

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Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Протодиакон Андрей Кураев заявил, что именно Бреев давал ему рекомендацию для поступления в семинарию.

До сообщения о смерти Бреева глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл подписал указ о запрете Кураеву совершать священнодействия. «Вы запрещаетесь в священнослужении до принятия решения епархиальным церковным судом», — говорится в указе патриарха.

На вопрос РБК, как он относится к решению патриарха, Кураев ответил: «Пока никак не отношусь [к запрету в служении], потому что сегодня другое, гораздо более значимое событие произошло: скончался протоиерей Георгий Бреев, настоятель храма в Крылатском, замечательный, светлый, добрый священник». «Когда-то, 35 лет назад, именно он дал мне рекомендацию в семинарию. Сегодня я еще раз осиротел, мои мысли только об этом», — добавил протодиакон.

Руководство РПЦ посчитало, что Кураев «публично оскорблял память» умершего недавно после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 настоятеля Богоявленского кафедрального собора города Москвы протоиерея Александра Агейкина.

В Москве умер настоятель Елоховского собора Александр Агейкин
Общество
Александр Агейкин

Кураев в своем блоге от 21 апреля, в день смерти Агейкина, назвал его «тупым карьеристом, сделавшим карьеру в сфере вип-сервиса». Назначение Агейкина настоятелем Елоховского собора Кураев назвал следствием «мелких реформ Кирилла», поскольку священник стал первым настоятелем Елоховского собора, не получившим титул протопресвитера. «Я обращал внимание семинаристов, что эпидемия освободит много мест», — заключил тогда Кураев.

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал решение патриарха словами: «По закону. И по совести».

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы: Владислав Гордеев, Алена Прохоренко
Теги: коронавирус, РПЦ, заражение
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