В Москве будут тестировать на коронавирус с помощью анализа крови

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Москва приступает к проведению иммуноферментного анализа на коронавирус. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе совещания Владимира Путина по вопросам борьбы с коронавирусом. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

По словам Собянина, к эксперименту с проведением иммуноферментного анализа — более эффективного для лабораторных исследований анализа крови — уже приступило Министерство обороны.

«В Москве мы тоже приступаем к такому эксперименту. Надеюсь, что он даст более реальную картину», — сказал мэр.

Собянин также сообщил, что в столице начали активно использовать компьютерную томографию при диагностике COVID-19. Он напомнил, что в Москве развернуто 45 медицинских центров, в которых круглосуточно работают томографы для этих целей.

В России также используются ПЦР-тесты на коронавирус. Больному берут мазок со слизистой рта или носоглотки.

Ранее в ходе совещания с Путиным глава Роспотребнадзора сообщила, что в результате проведенного в Москве тестирования 3,2 тыс. медиков на антитела к коронавирусу было обнаружено наличие иммунитета к COVID-19 у 20% из них.

По словам Поповой, анализы брали не только у врачей и медсестер, работающих с коронавирусными больными, но и у персонала других медучреждений. Среди медиков, работающих в детских отделениях, доля иммунных меньше, а во взрослых больницах она достигает 30%. Попова назвала такие цифры хорошим прогностическим признаком.