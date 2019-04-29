СМИ узнали о требовании полиции открыть доступ к врачебной тайне

МВД добивается раскрытия информации о людях, страдающих психическими заболеваниями, в том числе алкогольной и наркотической зависимостью. Во врачебном сообществе такие предложения считают неэтичными и противоречащими Конституции

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МВД стремится получить доступ к данным, составляющим врачебную тайну, объясняя это необходимостью профилактики преступлений. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, в марте 2019 года с этой идеей Министерство внутренних дел обратилось к вице-премьеру Татьяне Голиковой, курирующей социальную сферу. Полиция предложила «оптимизировать процесс получения органами внутренних дел сведений о лицах, имеющих психические расстройства, больных алкоголизмом и наркоманией и представляющих опасность для окружающих». Ведомство поясняло, что получение доступа к данным о диагнозам создаст «возможность исполнения обязанности по участию совместно с органами здравоохранения в наблюдении за лицами, страдающими заболеваниями, в целях предупреждения совершения ими преступлений». Реализовать инициативу в МВД предложили в рамках федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении». На базе федерального проекта предлагалось создать особую систему «в которую будут вноситься сведения о людях с психическими расстройствами, алкоголизмом и наркоманией, с последующей ее интеграцией с информационными базами МВД».

Свое требование в МВД подкрепили статистикой. В ведомстве указали на то, что по их данным в 2018 году из общего числа совершивших преступление (931,1 тыс.), каждый третий находился в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

Голикова перенаправило обращение МВД Российскому обществу психиатров и в профильные учреждения, такие как Центр психиатрии и наркологии имени Сербского и Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт имени Бехтерева. Профессиональное сообщество к инициативе МВД отнеслось отрицательно. В ответе РОП и Института Бехтерава она характеризовалась как избыточная и противоречащая Конституции. Психиатры также не согласились и со статистикой, которую привело МВД. Эксперты подчеркнули, что доля преступлений, которые совершались лицами в состоянии невменяемости, составляла всего 0,76%. При этом значительное число из такого рода преступников на учете не состояли.

«Преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, — 36% от всех преступлений. Однако совершение правонарушения в состоянии опьянения не означает, что правонарушитель страдает алкогольной или наркотической зависимостью», — подчеркивалось в ответе психиатров.