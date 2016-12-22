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«ВКонтакте» назвала виды раскрываемых властям личных данных пользователей
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«ВКонтакте» назвала виды раскрываемых властям личных данных пользователей
Общество, 21:31
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«ВКонтакте» назвала виды раскрываемых властям личных данных пользователей
Помимо мобильного телефона и электронной почты, которую использует тот или иной пользователь «ВКонтакте», без решения суда правоохранительные органы могут получить IP-адрес в привязке к размещенному контенту и просмотрам
Фото: Алексей Смышляев / Интерпресс / ТАСС

Социальная сеть «ВКонтакте» раскрыла типы личных данных, которые выдает властям по их запросу о пользователях без решения суда.

«Законы Российской Федерации дают судам и правоохранительным органам полномочия запрашивать определенные сведения о российских пользователях на разных этапах — при оперативно-разыскной деятельности, в рамках доследственной проверки, на стадии предварительного расследования и в процессе судебного разбирательства», — поясняет «ВКонтакте».

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Помимо адреса страницы пользователя, его мобильного телефона и электронной почты по запросу властей социальная сеть раскрывает время последнего изменения пароля и IP-адрес, с которого была проведена процедура, а также предоставляет историю смены имени пользователя и прикрепленного номера мобильного телефона.

Кроме того, правоохранительные органы могут запросить данные о времени и IP-адресе на момент регистрации страницы, а также время и IP-адрес в привязке к размещению различного контента, и эти же данные для истории посещений страницы ее владельцем. Выдается также история блокировок страницы пользователя и его обращений в службу поддержки.

«Право на тайну переписки гарантирует ст. 23 Конституции, поэтому личные сообщения не могут быть выданы ни одному из государственных органов без соответствующего решения суда», — подчеркивается в сообщении.

Соцсеть также отмечает, что перед выдачей такой информации проверят сам запрос и основания для него, а также убеждаются в том, что ответ на запрос получит уполномоченное лицо.

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Однако получать данные о причинах запроса или уведомлять пользователя о поступившем на его имя запросе соцсеть не может — согласно ст. 12 федерального закона «Об оперативно-разыскной деятельности» (144-ФЗ), п. 15 постановления правительства РФ № 759 от 31 июля 2014 года и ст. 161 Уголовно-процессуального кодекса. «Сам факт получения запроса относится к конфиденциальным данным, мы не вправе их раскрывать», — говорится в разъяснении соцсети.

В августе 2018 года социальная сеть в России «ВКонтакте» пообещала делиться статистикой поступающих от органов власти запросов, сообщала Би-би-си со ссылкой на представителя соцсети. При этом январское постановление правительства России запрещает компаниям разглашать информацию «о конкретных фактах и содержании» взаимодействия с ФСБ, отмечало издание.

Кроме того, социальная сеть объявила о планах серьезно ограничить доступ посторонних лиц к материалам своих пользователей. По словам ​управляющего директора «ВКонтакте» Андрея Рогозова, на этот шаг соцсеть намерена пойти из-за волны уголовных дел из-за репостов. «Правоохранительные органы часто не принимают во внимание контекст, не отличают публикацию от репоста, а изображение с сомнительной шуткой приравнивают к действительно опасным уголовным преступлениям»​, — написал он тогда.

Он также объявил о подготовке ​«реформы приватности». «Мы введем возможность сделать свой профиль полностью приватным, оставив его открытым только для друзей», — пообещал Рогозов.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: «ВКонтакте» , личные данные
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