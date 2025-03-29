Число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 1600 человек
В результате землетрясения в Мьянме погибли 1644 человека, передает AFP.
По данным AP, число раненых возросло до 3408, а число пропавших без вести — до 139. Ранее сообщалось о более чем 1 тыс. погибших и 2,4 тыс. пострадавших.
В международном аэропорту Нейпьидо в Мьянме рухнула диспетчерская вышка, передает AP со ссылкой на спутниковые снимки.
По оценкам Геологической службы США (USGS), число погибших в Мьянме может приблизиться к 10 тыс. человек.
МЧС России планирует с сегодняшнего дня развернуть круглосуточную спасательную операцию в Мьянме, сообщил журналистам руководитель сводного отряда ведомства Сергей Воронцов, передает ТАСС. Российские спасатели будут работать в Мандалае, наиболее пострадавшем из-за землетрясения. Два самолета МЧС, на борту которых 120 спасателей, отправились в страну накануне.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло днем 28 марта. Эпицентр находился к западу от Мандалая, второго по величине города страны. Толчки ощутили жители Таиланда и ряда соседних стран. По данным Геологической службы США, землетрясение в Мьянме стало самым мощным за последние 100 лет. Глава хунты Мьянмы Мин Аун Хлаин посетил в субботу, 29 марта, Мандалай. Там повреждено около 1600 домов. В столице Нейпьидо потрескались дороги.
Таиланд между тем «возвращается к нормальной жизни», заявила премьер-министр Пхетхонгтхан Чинават. На экстренном совещании она сообщила, что в Бангкоке рухнуло только одно строящееся здание, другие здания в столице не пострадали. По меньшей мере 10 человек погибли в результате толчков. Девять погибших были обнаружены на месте обрушения строящейся высотки недалеко от рынка Чатучак. 78 человек все еще числятся пропавшими без вести.
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