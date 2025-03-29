Число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 1000

Число жертв самого мощного землетрясения в Мьянме продолжает расти, правящая в стране военная хунта обратилась за помощью к другим странам

Фото: Reuters

Число погибших при землетрясении в Мьянме 28 марта превысило 1000 человек, сообщает AFP со ссылкой на власти. Myanmar Now пишет о 2,4 тыс. раненых.

Магнитуда составила 7,7, по оценкам сейсмологов, это самое мощное землетрясение в Мьянме с 1946 года. Эпицентр землетрясения магнитудой 7,7 находился к западу от Мандалая — второго по величине города страны, подземные толчки ощущались в ряде крупных городов, включая столицу Нейпьидо.

Изначально сообщалось о 144 погибших, данные о том, что жертв намного больше, были опубликованы утром в субботу после прибытия в Мандалай премьер-министра Мин Аун Хлайна, лидера правящей в стране военной хунты, отмечает портал. Власти объявили чрезвычайное положение и направили «открытое приглашение любым организациям и странам, желающим прийти и помочь нуждающимся», добавив, что число жертв может вырасти.

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Оказать помощь пообещал в том числе Китай, Россия направила в страну 120 спасателей.

В результате стихийного бедствия сильно пострадали международные аэропорты Мандалая и Нейпьидо, в частности, в последнем обрушилась диспетчерская башня, погибли по меньшей мере семь человек, в том числе авиадиспетчер, его помощницы и офицер военной разведки. Myanmar Now пишет. что в обоих аэропортах не работают радиолокационные комплексы.

Землетрясение ощущалось также в Таиланде и Китае. В Бангкоке рухнуло строящееся 30-этажное здание, под завалами оказались несколько десятков человек. По предварительным данным, десять погибли и 16 пострадали, 101 считаются пропавшими без вести.