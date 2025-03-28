Россия отправила спасателей в пострадавшую от землетрясения Мьянму

Два самолета, на борту которых 120 спасателей, отправились в Мьянму. Там произошло землетрясение магнитудой 7,7, погибших и пострадавших — сотни

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МЧС России направило в Мьянму, где 28 марта произошло землетрясение, 120 спасателей для помощи в ликвидации последствий бедствия, сообщило ведомство.

«Группа российских спасателей вылетела из аэропорта Жуковский в Мьянму для оказания помощи. В сводный отряд МЧС России вошли 120 специалистов из аэромобильного отряда МЧС России «Центроспас» и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», — сообщили в МЧС.

В республику также направлены кинологи, анестезиологи и психологи.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в 12:50 по местному времени (9:20 мск). Число погибших, по предварительным данным, более 140, раненых — свыше 170.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну в связи с произошедшим.

Толчки ощущали и в соседних странах — например в Таиланде, там рухнули несколько зданий. В Бангкоке из-за обрушения строящейся 30-этажной высотки погибли три человека, десятки оказались под завалами.

ООН выделила $5 млн для оказания помощи Мьянме и другим пострадавшим регионам. Во всемирной организации подчеркнули, что природное бедствие усугубило «и без того тяжелую гуманитарную ситуацию» в Мьянме.