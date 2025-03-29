Количество погибших при землетрясении в Мьянме достигло почти 700
694 человека погибли при землетрясении в Мьянме 28 марта, пострадавших — 1670, сообщает AFP со ссылкой на властей страны.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в 12:50 по местному времени (9:20 мск).
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