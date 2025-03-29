Тайские сейсмологи зафиксировали 77 афтершоков после землетрясения
Метеорологический департамент Таиланда зафиксировал 77 афтершоков после землетрясения в Мьянме, сообщает 3Plus
В департаменте уточнили, что толчки были слабые и во многих районах Таиланда они практически не ощущались.
Утром 28 марта в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7 произошло, спустя несколько минут был зарегистрирован повторный толчок магнитудой 6,4. В стране погибло более 140 человек, еще свыше 170 пострадали.
Толчки ощущались и в Таиланде, который граничит с Мьянмой. В тайской столице Бангкоке рухнуло строящееся 30-этажное здание, под завалами оказались несколько десятков человек. По последним данным, число жертв составляет не менее 10. Еще 16 человек пострадали, 101 считаются пропавшими без вести.
Тайские власти классифицировали произошедшее как крупномасштабное бедствие.
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