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Пожар в Кемерово ,  
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Экс-главу МЧС Кузбасса освободили по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Экс-главу МЧС Кузбасса Мамонтова освободили по делу о пожаре в «Зимней вишне»
Сюжет
Пожар в Кемерово
Экс-главу управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова, который получил 10,5 года, освободили от наказания за халатность в связи с истечением срока; наказание за растрату оставили. Он настаивает на своей невиновности
Александр Мамонтов
Александр Мамонтов (Фото: Максим Киселев / ТАСС)

Суд в Кемерово освободил бывшего главу управления МЧС по региону Александра Мамонтова от наказания за халатность (ч. 3 ст. 293 УК) по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», передает ТАСС. Летом 2023 года он получил десять с половиной лет колонии и штраф 900 тыс. руб.

Как сообщили в суде, срок давности уголовного преследования по статье о халатности истек, инстанция постановила освободить экс-главу МЧС из-под стражи.

Мамонтову вменяли также растрату (ч. 4 ст. 160 УК). Его адвокат заявила журналистам, что считает своего подзащитного невиновным и планирует подавать кассационную жалобу. Она уточнила, что наказание по статье о растрате пока сохраняется.

Экс-гендиректор «Зимней вишни» вышла на свободу
Общество
Надежда Судденок

Еще одному фигуранту дела — главному инспектору по пожарному надзору МЧС в Кемерове Григорию Терентьеву — смягчили приговор с 8,5 до 7,5 года колонии общего режима. Ему инкриминировали халатность и мошенничество (ч. 3 ст. 159), наказание за халатность также отменили в связи с истечением срока давности.

По версии следствия, Мамонтов и его подчиненный Терентьев знали о нарушениях противопожарной безопасности в торговом центре, но не организовали проверку соблюдения требований пожарной безопасности в положенный период. Оба экс-чиновника не признали вину. В МЧС также выступали в поддержку бывших сотрудников.

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Фотогалерея 
Один из героев событий в ТЦ &laquo;Зимняя вишня&raquo; &mdash; фотограф Евгений. По информации СМИ, он работает в фирме, которая занимается организацией детских квестов. Площадка в &laquo;Зимней вишне&raquo;, на которой он работал, находилась недалеко от места, где начался пожар. Фотограф смог быстро собрать 30 детей, находившихся на игровой площадке, и вывести их из торгового центра. Во время общения с журналистами&nbsp;после трагедии Евгений попросил не называть его фамилию.

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Как передает «РИА Новости», наказание продолжают отбывать шесть осужденных по делу о пожаре в «Зимней вишне», девять вышли на свободу. В их числе — бывшая гендиректор основного арендатора торгового центра Надежда Судденок, которую досрочно освободили из-за тяжелой болезни.

Крупный пожар произошел 25 марта 2018 года, общая площадь возгорания превысила 1,5 тыс. кв. м. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 пострадали. Следствие пришло к выводу, что в момент пожара оповещения не было, а система тушения не сработала.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Зимняя вишня Пожар МЧС приговор Кемерово
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