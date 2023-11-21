Экс-гендиректор «Зимней вишни» вышла на свободу

Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», в котором погибли 64 человека, произошел в марте 2018 года. В 2021-м Судденок приговорили к 13,5 года лишения свободы, однако суд решил досрочно освободить ее из-за тяжелой болезни

Надежда Судденок (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Бывшая гендиректор основного арендатора «Зимней вишни«

Надежда Судденок, которая была приговорена к 13,5 года лишения свободы по делу о пожаре в ТРЦ, освобождена от отбытия наказания из-за ухудшения состояния здоровья. Об этом сообщает пресс-служба Мариинского городского суда.

«В связи с тем, что медицинский диагноз осужденной входит в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания осужденных к лишению свободы, а состояние самой осужденной значительно ухудшалось, судом на основании представленных исправительным учреждением документов принято решение освободить Надежду Судденок от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», — сообщили в суде.

В пресс-службе уточнили, что исправительное учреждение, в котором Судденок отбывала наказание, обратилось в Мариинский суд с просьбой освободить осужденную от отбывания наказания, поскольку проводить ее лечение на месте не представляется возможным.

«Заболевание осужденной относится к Перечню заболеваний, препятствующих отбыванию наказания осужденных к лишению свободы, утвержденному постановлением правительства Российской Федерации № 54 от 6 февраля 2004 года», — добавили в суде.

Согласно постановлению правительства, к таким заболеваниям относятся различные формы злокачественных новообразований, тяжелая форма сахарного диабета, туберкулез, ВИЧ, сифилис и др.

Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Возгорание началось в кинозале, который находился на четвертом этаже, а позже распространился на весь ТЦ. Погибли 64 человека, среди них — 37 детей, которые были заперты в зале кинотеатра. Свыше 70 человек пострадали. Следствие пришло к выводу, что в день пожара в ТРЦ не работала пожарная сигнализация, а дежуривший охранник выключил систему противопожарной безопасности. Кроме того, аварийные выходы из «Зимней вишни» оказались заперты.

Судденок осенью 2021 года приговорили к 13 годам и 6 месяцам лишения свободы по ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), а также ст. 219 Ук (нарушение требований пожарной безопасности). По аналогичным обвинениям суд приговорил к 14 годам лишения свободы гендиректора компании — владельца ТЦ Юлию Богданову и технического директора ТЦ Георгия Соболева (на 11 лет).

В прошлом октябре суд также приговорил совладельца и бывшего гендиректора «Зимней вишни» Вячеслава Вишневского к восьми годам колонии строгого режима и штрафу 21 млн руб.; позднее сумму повысили до 70 млн. В июне этого года к 10,5 годам лишения свободы приговорили бывшего главу ГУ МЧС Кемеровской области Александра Мамонтова. Следствие посчитало, что он и главный госинспектор Кемерово по пожарному надзору Григорий Терентьев были в курсе нарушений противопожарной безопасности в ТРЦ.