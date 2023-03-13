Экс-глава МЧС Кузбасса не признал вину по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Александр Мамонтов (Фото: Данил Айкин / ТАСС)

Бывший начальник Главного управления МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов, проходящий обвиняемым по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», не признал вину в халатности, приведшей к смерти людей. Об этом сообщает корреспондент «Коммерсанта» из зала суда.

Мамонтов пояснил, что в его полномочия не входили организация контрольно-надзорной деятельности и проведение проверок соблюдения требований пожарной безопасности в «Зимней вишне».

«Требования законодательства мною не нарушались. Более того, ни один из пунктов законодательства не накладывает на меня обязанности, невыполнение которых мне вменяют», — сказал Мамонтов.

Экс-глава ГУ МЧС проходит по ч. 3 ст. 293 УК (халатность, повлекшая смерть двух или более лиц, максимальное наказание — до семи лет заключения). Он также отказался признать вину в растрате (ч. 4 ст. 160 УК, наказывается лишением свободы на срок до десяти лет). Следствие считает, что Мамонтов и бывший главный госинспектор Кемерово по пожарному надзору Григорий Терентьев знали о нарушениях противопожарной безопасности в «Зимней вишне», но не организовали проверку здания. Терентьев не стал признавать вину в халатности и заявил, что все проверки проводились в соответствии с законом. Обвинения в мошенничестве он также отверг.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Он начался на верхнем этаже, где находились залы кинотеатра. В результате возгорания погибли 60 человек, в том числе 37 детей, которые оказались заперты в кинозале. Более 70 человек пострадали. По данным следствия, в день трагедии в торговом центре не работала пожарная сигнализация, а дежуривший охранник выключил систему противопожарной безопасности. Аварийные выходы из ТЦ были заперты.

Рассмотрение уголовного дела в отношении высокопоставленных сотрудников регионального управления МЧС началось в Центральном районном суде Кемерово в конце 2019 года.

30 сентября 2021 года суд в Кемерово установил, что руководители ТЦ оказывали небезопасные услуги, а пожарные виновны в халатности. В конце октября 2021-го Заводский суд огласил приговоры фигурантам дела о пожаре. Самый большой срок получила гендиректор компании — владельца ТЦ Юлия Богданова: 14 лет лишения свободы в колонии общего режима. Генеральный директор основного арендатора ТЦ Надежда Судденок получила 13 с половиной лет колонии общего режима.

В октябре 2022 года совладельца и бывшего гендиректора ТЦ Вячеслава Вишневского приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 21 млн руб., в декабре 2022 года его увеличили до 70 млн. Бизнесмен вину не признал.