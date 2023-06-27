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Экс-главе МЧС по Кемерово дали 10,5 лет за пожар в «Зимней вишне»

Суд приговорил экс-главу МЧС по Кемерово к 10,5 годам за пожар в «Зимней вишне»
Следствие считает, что Мамонтов знал о нарушениях в «Зимней вишне». МЧС настаивало на его невиновности. При пожаре в 2018 году погибли 60 человек, среди них было 37 детей, они оказались заперты в зала кинотеатра.
Александр Мамонтов
Александр Мамонтов (Фото: Данил Айкин / ТАСС)

Бывшего главу Главного управления МЧС Кемеровской области Александра Мамонтова приговорили к десяти с половиной годам лишения свободы по делу о пожаре в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня», пишет «Интерфакс».

Дело рассматривали в Центральном районном суде Кемерово. Мамонтова обвиняли в халатности (ч. 3 ст. 293 УК) и растрате (ч. 4 ст. 160 УК). Следствие считало, что он вместе с главным госинспектором Кемерово по пожарному надзору Григорием Терентьевым были в курсе нарушений противопожарной безопасности в «Зимней Вишне», но не проводили проверку здания. Терентьев и Мамонтов вину не признали.

МЧС выступало в поддержку обвиняемых. Ведомство подчеркивало, что они характеризовались по месту службы исключительно положительно и «было выявлено достаточно обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии вины».

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Возгорание началось на верхнем этаже, где находился кинотеатр. Погибли 60 человек, среди них — 37 детей, которые были заперты в зале кинотеатра. Свыше 70 человек пострадали. Следствия пришло к выводу, что в день пожара в ТРЦ не работала пожарная сигнализация, а дежуривший охранник выключил систему противопожарной безопасности. Кроме того, аварийные выходы из «Зимней вишни» оказались заперты.

Прокуратура Кемерово в течение нескольких лет запрещала проводить проверки противопожарной безопасности в «Зимней вишне». Представитель ведомства пояснил, что сотрудники руководствовались «разъяснениями вышестоящего руководства».

В октябре 2022 года суд приговорил совладельца и бывшего гендиректора «Зимней вишни» Вячеслава Вишневского к восьми годам колонии строгого режима и штрафу 21 млн руб., позднее сумму повысили до 70 млн.

Следствие считает, что он дал взятку группе лиц во главе с начальником региональной инспекции Госстройнадзора Танзилей Комковой в 2013–2014 годах за «незаконные действия и бездействие» при осуществлении строительного и пожарного надзора во время реконструкции здания торгового центра. Работы вели без разрешения на строительство. Кроме того, не соблюдался проект, предполагающий установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах, однако Госстройнадзор эти нарушения не устранил. Следствие считает, что пожар произошел по этой причине. Комкова и другие фигуранты дела тоже получили сроки.
 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Зимняя вишня Кемерово Пожар МЧС
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