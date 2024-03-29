Эвакуировавшего 100 посетителей «Крокуса» подростка наградил муфтий

15-летний Ислам Халилов, который эвакуировал 100 человек из «Крокуса» во время теракта, получил медаль мусульман России «За Заслуги». Ранее его наградила Общественная палата и поблагодарила омбудсмен по правам ребенка

Ислам Халилов (справа) и Равиль Гайнутдин (слева) во время церемонии награждения (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Духовный лидер российских мусульман муфтий шейх Равиль Гайнутдин наградил 15-летнего Ислама Халилова медалью мусульман России «За Заслуги», передает ТАСС. Церемония состоялась в зале Московской соборной мечети.

Как ранее сообщали в ДУМ, подростка представят к высокой награде за смелость и спасение людей во время теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Халилов также получил благодарственное письмо уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и медаль «За заслуги перед обществом» от Общественной палаты.

В день теракта Халилов работал гардеробщиком на минус первом этаже и вывел около 100 человек через комплекс «Крокус Экспо» (входит в состав торгово-выставочного и делового центра «Крокус Сити»). По его словам, один из нападавших на концертный зал находился в 30–50 м от него.

Неизвестные ворвались в «Крокус Сити Холл», расстреляли находившихся там людей, подожгли помещения и скрылись. Погибли 143 человека, еще более 180 пострадали. Пожар в концертном зале удалось потушить спустя сутки, он выгорел полностью. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское Государство» (запрещенная в России террористическая организация).

По уголовному делу о теракте проходят 12 человек, в том числе четыре непосредственных участников нападения — граждан Таджикистана — Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Муродали Рачабализода и Шамсиддин Фаридуни. Последних арестовали до 22 мая.