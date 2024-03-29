Мурашко сообщил о смерти пострадавшего в теракте в «Крокусе»

Умер пострадавший в «Крокусе», который находился в крайне тяжелом состоянии. Глава Минздрава не уточнил, о ком идет речь. 29 марта стало известно о смерти гражданина Белоруссии и российского полковника

Фото: Максим Шеметов / File Photo / Reuters

В больнице умер человек, пострадавший в теракте в «Крокус Сити Холле», сообщил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Врачи боролись за его жизнь и сделали все возможное», — сказал он.

Он не уточнил, о ком речь. За утро 29 марта стало известно о смерти гражданина Белоруссии Алима Кошеварова и полковника ГУ Генштаба Тимура Мясникова.

Мурашко также сообщил, что из больниц выписали 98 пострадавших в террористическом акте, 69 человек продолжают лечиться в стационарах Москвы и области. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии, 16 — в тяжелом, 33 — в среднем.

19 человек могут быть вскоре выписаны из больниц, добавил министр.

По последним данным, жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» стали более 140 человек, пострадали более 180.

Вечером 22 марта вооруженные люди ворвались в «Крокус», открыли огонь, подожгли помещения и скрылись. Помещение концертного зала полностью выгорело, пожар потушили только на следующий день. В СК сообщали, что причинами смертей посетителей «Крокуса» стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское Государство» (запрещенная в России террористическая организация).

Под следствием находятся 12 человек, в том числе четыре непосредственных участников атаки. Последними оказались граждане Таджикистана — Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов, их арестовали до 24 мая. Reuters 29 марта писал о задержании еще девяти человек в Таджикистане, которых считают причастными к теракту в «Крокусе».