Умер получивший пулевые ранения при теракте в «Крокусе» белорус

В больнице умер мужчина из Белоруссии, который получил при теракте многочисленные пулевые ранения. Ему было более 40 лет. МЧС России в последний раз сообщало о 143 погибших

Фото: Андрей Любимов / РБК

Умер еще один гражданин Белоруссии, пострадавший при теракте в «Крокус Сити Холле». Он находился в московской больнице им. Боткина.

«Посольство Беларуси в России с прискорбием сообщает о смерти гражданина Беларуси Алима Иосифовича Кошеварова, 1981 года рождения, получившего многочисленные пулевые ранения во время чудовищного террористического акта», — говорится в сообщении посольства страны.

Ранее было известно о гибели двух граждан Белоруссии — женщины, 1978 года рождения, и мужчины по фамилии Кулик, 1981 года рождения.

По данным на вечер 27 марта, погибли 143 человека, пострадали более 180. По-прежнему крайне тяжелым остается состояние четырех пациентов. Еще 19 пострадавших, в том числе трое детей, находятся в тяжелом состоянии, а 34 — в состоянии средней степени тяжести, рассказывал в тот день министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные автоматами боевики ворвались в концертный зал перед началом концерта группы «Пикник» и открыли стрельбу по зрителям. Как следует из свидетельств о смерти, террористы хаотично стреляли в упор и спину посетителям.

Позже нападавшие подожгли зрительный зал. Во время пожара обрушилась крыша. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». ФСБ задержала 11 подозреваемых в теракте. Четверых предполагаемых нападавших и еще нескольких фигурантов арестовали.