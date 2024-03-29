Международные эксперты назвали особенности теракта в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокус Сити Холле» был хорошо спланирован, его невозможно было провести без длительной подготовки и большой команды, сказали РБК международные эксперты по терроризму. Впервые в таком нападении использовался поджог

Фото: Андрей Любимов / РБК

Басманный суд до 22 мая арестовал восьмерых подозреваемых в совершении террористического акта в «Крокус Сити Холле», в котором погибли по меньшей мере 143 человека.

Президент Владимир Путин 23 марта говорил, что всего были задержаны 11 человек, о судьбе троих задержанных пока не сообщалось. Первыми 24 марта суд арестовал четверых граждан Таджикистана, задержанных в Брянской области: Шамсидина Фаридуни, Саидакрами Рачабализоду, Далерджона Мирзоева и Мухаммедсобира Файзова. Они — исполнители теракта, о чем можно судить по многочисленным фото и видео, в том числе размещенных на ресурсах, связанных с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство».

25 марта были задержаны Исроил Исломов и два его взрослых сына — Аминчон и Диловар. По данным следствия, Диловар Исломов продал террористам автомобиль «Рено». Восьмым задержанным стал 26 марта Алишер Касимов. По данным следствия, он сдавал квартиру исполнителям теракта. Касимов заявил о невиновности.

28 марта СК сообщил, что по делу о теракте задержан еще один подозреваемый, который участвовал «в схеме финансирования террористов».

Формирование и подготовка группы

Как именно террористы познакомились и стали группой, осуществившей атаку, официальных данных нет. Один из арестованных, Шамсидин Фаридуни, сообщил на распространенном RT видео допроса, что с ним связался «помощник проповедника» через Telegram и предложил 500 тыс. руб., чтобы «людей убивать, без разницы кого».

«Завербовать людей легко. Вопрос в том, чтобы их подготовить к теракту, составить план атаки на конкретное мероприятие», — сказал РБК эксперт из Израиля, старший научный сотрудник Института международной политики по борьбе с терроризмом при Университете имени Райхмана в Герцлии Эли Кармон. Вербовка осуществляется сейчас преимущественно в Сети: через Telegram, в различных чатах, открытых и закрытых форумах, продолжает Кармон. Чтобы подготовить и осуществить такой теракт, как в «Крокусе», нужна была тщательная подготовка, слаженность действий, а то, что двое участников группы были в Турции в одно время, «указывает на то, что мы имеем дело с террористической ячейкой, а не просто группой незнакомцев, которых поодиночке завербовали в интернете», говорит эксперт.

В ходе допроса, снятого после задержания 23 марта, Фаридуни рассказал, что ездил в Турцию, поскольку истекли его документы (срок регистрации в России). Турецкий аналитический портал Yetkin Report со ссылкой на силы безопасности страны сообщил, что Фаридуни прилетел в Стамбул из Москвы 20 февраля и на следующий день зарегистрировался в отеле в районе Фатих. 23 февраля он опубликовал в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) восемь фотографий из Фатиха с геолокацией «Аксарай, Стамбул». 27 февраля Фаридуни покинул отель, а 2 марта вылетел из аэропорта Стамбула в Россию. Где он находился с 27 февраля по 2 марта, неизвестно.

В Турции Фаридуни был вместе с Саидакрами Рачабализодой. В Стамбул он прибыл 5 января этого года. В тот же день он зарегистрировался в том же отеле в Фатихе, в котором останавливался Фаридуни. Рачабализода выехал из отеля в один день с Фаридуни — 27 февраля. В Москву они вернулись на одном самолете. Что Рачабализода делал до приезда Фаридуни — неизвестно, как и то, где они находились с 27 февраля до вылета в Россию.

«Вся операция была разделена на пять этапов: вербовка и радикализация; финансирование; получение оружия; организация логистики (транспорт и жилье); пропагандистская работа (последующая публикация снимков и видео)», — проанализировал действия террористов профессор Наньянского технологического университета в Сингапуре, исследователь джихадистских группировок Рохан Гунаратна. За каждый этап могла отвечать отдельная ячейка, считает он.

В целом, по оценке Эли Кармона, на подготовку такого рода теракта требуются минимум недели, а «в некоторых случаях даже годы — это зависит от типа террористической организации и ее ресурсов». Обучение участников нападения могло занять меньший срок. «Обучение обычно занимает от четырех до двенадцати недель. Это не только физическая, но и очень длительная идеологическая обработка», — говорит профессор Гунаратна.

Действия террористов на месте атаки и отход

22 марта в 18:54 четверо преступников на легковом автомобиле «Рено» подъехали к зданию концертного зала «Крокус Сити Холл», где стали дожидаться прибытия зрителей, пришедших на концерт группы «Пикник». В 19:58 они вышли из автомобиля и открыли стрельбу по находившимся на улице посетителям, после чего вошли в концертный зал и продолжили стрелять по людям. С собой в пластиковых бутылках они принесли бензин, подожгли помещение, а в 20:11 покинули здание.

Слаженные действия нападавших показывают, что у них «была информация о том, как организована охрана концертной площадки, есть ли там вооруженная охрана», говорит Кармон. Боевики также, судя по всему, изучили план помещений, потому что заранее знали самые уязвимые точки для поджога: огонь так стремительно распространился, что здание не смогли быстро потушить даже пожарные вертолеты, обращает внимание израильский эксперт. Не исключено, что один из террористов либо их сообщник раньше работал в «Крокус Сити Холле», возможно, даже был вовлечен во внутреннюю логистику площадки, допускает Кармон, автор многочисленных статей, посвященных международному терроризму и террористическим группировкам на Ближнем Востоке, в том числе боевикам — выходцам из Центральной Азии и Северного Кавказа. Пока известно, что как минимум один из задержанных, Фаридуни, бывал до атаки в концертном комплексе — 7 марта он попал там на фотокамеры.

«Не припомню подобных атак. Бывали случаи, когда здания, на которые террористы совершали нападения, загорались, но, как правило, в результате взрывов, а не потому что боевики разлили зажигательную смесь», — говорит Кармон. «Поджоги — одна из тактик, пропагандируемых ИГ, потому что она очень эффективна, очень дешевая и к тому же крайне смертоносна», — говорит Гунаратна.

При задержании подозреваемых в Брянской области они были на той же машине, что приехали в «Крокус». Кармон предполагает, что, возможно, они и не рассчитывали выбраться оттуда живыми. «У них были проблемы с логистикой, раз они уехали на том же автомобиле, на котором приехали. Очевидно, что это был риск, они могли сменить машины, но почему-то этого не сделали», — согласен Гунаратна.

Особенности теракта

«Преступление совершено руками радикальных исламистов, с идеологией которых сам исламский мир борется веками», — заявил президент Владимир Путин на совещании 25 марта. Однако, заявил президент, нельзя сбрасывать со счетов «киевский след», ведь «США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что, по их разведданным, киевского следа в московском теракте якобы нет, что кровавый теракт совершили последователи ислама, члены запрещенной в России организации ИГИЛ». В четверг Следственный комитет сообщил, что в результате работы с задержанными террористами, исследования их технических устройств и анализа сведений о финансовых операциях «получены доказательства их связи с украинскими националистами». Исполнители теракта в «Крокусе» получали денежные средства и криптовалюту с Украины, считают в СК.

В пятницу, 22 марта, в телеграм-канале связанного с запрещенной в России ИГ агентством Amaq появилось короткое сообщение, в котором группировка взяла ответственность на себя. Позже на том же ресурсе была опубликована фотография с четырьмя людьми, они одеты в ту же одежду, что и нападавшие в концертном зале. Агентство также опубликовало видеозапись от первого лица, на которой видна группа вооруженных людей, открывающих огонь по людям в холле и коридорах концертного зала, которая тоже позволяет идентифицировать четверку арестованных. У американских спецслужб были данные о готовящейся атаке в России, которую планировало афганское отделение ИГ «Вилаят Хорасан» (также известно как ИГИЛ-К, запрещенная в России террористическая организация), об этом писали Reuters и The New York Times.

США могли передать российским властям не всю информацию о готовящемся теракте из опасений раскрыть свои источники или методы разведки, писала The New York Times. «Враждебные отношения между Вашингтоном и Москвой не позволили чиновникам США поделиться какой-либо информацией о заговоре, кроме необходимой, из-за опасений, что российские власти могут узнать источники или методы их разведки», — сказано в материале.

Кармон считает, что характер атаки и то, что группировка взяла на себя ответственность за теракт через связанное с ней новостное агентство Amaq, указывают на причастность запрещенной в России ИГ. Тщательный сбор информации перед терактом, стремление убить как можно больше человек — это отличительные черты ИГ, говорит и профессор Гунаратна.

Однако, обращает внимание Кармон, «ни в одном из сообщений Amaq не было прямого указания на причастность именно афганского подразделения». По его мнению, нельзя исключать, что организацией атаки занимались исламистские группировки в Идлибе. На эту вероятность, по его мнению, указывает то, что двое из четырех нападавших посетили Турцию, а после теракта турецкие власти задержали 147 человек по подозрению в связях с ИГ.

«ИГИЛ-К (запрещена в России) уже совершала такого рода атаки на большие расстояния. Очевидно, они собираются проводить больше операций вдали от мест своего базирования», — не согласен Гунаратна.

Теракт был совершен в священный для мусульман месяц Рамадан. Однако израильский эксперт не считает выбранную дату необычной. «Куда большее значение имеет тот факт, что теракт был совершен накануне 23 марта — пятой годовщины с момента, когда ИГИЛ (запрещена в России) утратила свой последний опорный пункт в Сирии — Багуз», — говорит Кармон.

ИГ уже брала ответственность за совершенные в Рамадан теракты: в 2016 году в этот месяц были совершены теракты в нескольких странах — Ливане, Турции, Саудовской Аравии, Израиле, Ираке и Бангладеш.