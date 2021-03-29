Правозащитники сообщили об ухудшении здоровья Шпигеля в изоляторе

Глава «Биотэк» жалуется на одышку, боли в животе, озноб, не может из-за этого спать, сообщили в ОНК. По данным правозащитников, в изоляторе ему не оказывается медицинская помощь и приходилось вызывать скорую помощь

Борис Шпигель (Фото: пресс-служба Басманного суда / ТАСС)

Состояние здоровья главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, который содержится в изоляторе временного содержания в Москве, ухудшается, сообщила РБК член ОНК Марина Литвинович.

«Он жалуется на сильную одышку, затрудненное дыхание, боли в животе, озноб и головокружение, когда он ложится на кровать, поэтому не может спать, он сказал, что вторую ночь не спит. Естественно, в условиях изолятора на Петровке ему никакая медицинская помощь не оказывается — во-первых, потому что там нет врача, там есть только фельдшер, который не работает субботу и воскресенье, и ему вызывали скорую в субботу, скорая делала ему уколы, — сказала Литвинович. — Совершенно очевидно, что в том состоянии, котором он находится, состоянии тяжело больного человека, он не может находится в изоляторе на Петровке».

Она добавила, что, как правило, с человеком, которого поместили в изолятор на Петровке, проводятся активные следственные действия. Однако, подчеркнула правозащитница, следователь не приходил к Шпигелю уже пять дней.

«По его [следователя] указанию его [Шпигеля] не увозят в СИЗО. Потому что его могли бы отвезти в больницу «Матросской тишины», где хотя бы есть врачи. <...> Но это сам по себе вызывающий факт, что человека держат без медицинской помощи, при этом следователь вообще к нему не приходит. Это нарушение права на получение Шпигелем медицинской помощи», — сказала Литвинович.