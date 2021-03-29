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Дело пензенского губернатора ,  
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Правозащитники сообщили об ухудшении здоровья Шпигеля в изоляторе

Глава «Биотэк» жалуется на одышку, боли в животе, озноб, не может из-за этого спать, сообщили в ОНК. По данным правозащитников, в изоляторе ему не оказывается медицинская помощь и приходилось вызывать скорую помощь
Борис Шпигель
Борис Шпигель (Фото: пресс-служба Басманного суда / ТАСС)

Состояние здоровья главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, который содержится в изоляторе временного содержания в Москве, ухудшается, сообщила РБК член ОНК Марина Литвинович.

«Он жалуется на сильную одышку, затрудненное дыхание, боли в животе, озноб и головокружение, когда он ложится на кровать, поэтому не может спать, он сказал, что вторую ночь не спит. Естественно, в условиях изолятора на Петровке ему никакая медицинская помощь не оказывается — во-первых, потому что там нет врача, там есть только фельдшер, который не работает субботу и воскресенье, и ему вызывали скорую в субботу, скорая делала ему уколы, — сказала Литвинович. — Совершенно очевидно, что в том состоянии, котором он находится, состоянии тяжело больного человека, он не может находится в изоляторе на Петровке».

Она добавила, что, как правило, с человеком, которого поместили в изолятор на Петровке, проводятся активные следственные действия. Однако, подчеркнула правозащитница, следователь не приходил к Шпигелю уже пять дней.

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Борис Шпигель

«По его [следователя] указанию его [Шпигеля] не увозят в СИЗО. Потому что его могли бы отвезти в больницу «Матросской тишины», где хотя бы есть врачи. <...> Но это сам по себе вызывающий факт, что человека держат без медицинской помощи, при этом следователь вообще к нему не приходит. Это нарушение права на получение Шпигелем медицинской помощи», — сказала Литвинович.

В пресс-центре МВД России посоветовали обратиться к СК. РБК направил запрос в Следственный комитет России.

Арест Шпигеля — часть дела бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, которого задержали 21 марта. Следствие полагает, что экс-губернатор получал деньги и ценности в обмен на предоставление конкурентных преимуществ «Биотэку». Последняя поставляла лекарства медицинским учреждениям региона. На следующий день после ареста Белозерцеву предъявили обвинение в получении взятки.

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Кроме Шпигеля суд арестовал проходящих по тому же делу его жену Евгению, заместителя директора представительства правительства Пензенской области Федора Федотова, водителя представительства Геннадия Маркова, а также директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова.

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Борис Шпигель

Шпигель сообщал, что у него проблемы со здоровьем, из-за которых его не должны держать под стражей. Он уточнял, что спит со специальным аппаратом, который позволяет ему дышать. Глава «Биотэка» утверждал, что ему крайне трудно передвигаться самостоятельно, он страдает одышкой и периодически теряет сознание.

«Я не жилец, это точно. Вчера на суде я сказал: «Вы что, хотите получить второго [Сергея] Магнитского? Вы его получите!» Я просто здесь умру», — заявил он в интервью «Коммерсанту».

По его словам, после попадания в изолятор ему почти сразу же вызвали скорую помощь из-за сильных болей в сердце и низкого давления. Также Шпигеля госпитализировали из здания суда, где рассматривался вопрос о его аресте. Он вернулся в суд на следующий день, однако при передвижении пользовался помощью сотрудника правоохранительных органов.

Авторы
Елизавета Ламова Елизавета Ламова, Мария Лисицына
Борис Шпигель ОНК Марина Литвинович изолятор
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