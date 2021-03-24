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Дело пензенского губернатора ,  
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Шпигель сравнил себя с Магнитским и допустил смерть в СИЗО

Борис Шпигель
Борис Шпигель (Фото: пресс-служба Басманного суда / ТАСС)

Основатель фармацевтической группы «Биотэк» Борис Шпигель в интервью «Коммерсанту» сообщил о причинах своего преследования и состоянии здоровья, а также прокомментировал данные о даче взятки экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.

«То, что со мной происходит — это чистый заказ. Мне намекали на то, чтобы я поделился бизнесом. Я думаю, что никому не нравилось, что мой бизнес растет и выручка растет. И меня просто решили выкинуть с рынка. Следователь мне говорит: все равно ты сядешь, все равно поедешь в зону. Но я просто боюсь, что я умру», — заявил предприниматель.

По его мнению, происходящее является беспределом, а дело основывается исключительно на политических мотивах. Шпигель считает, что именно он является основным фигурантом дела, а не пензенский губернатор.

Бизнесмен рассказал, что в прошлом году к нему приходил оперативник, которого лично попросил принять у себя полковник ФСБ, с которым Шпигель был давно знаком. «Он мне предлагал «крышу» и говорил, что мне нужно отдать контрольный пакет моего бизнеса. Ведь вы знаете, весь фармацевтический бизнес сейчас находится под теми или иными силовиками и только «Биотэк» был ни под кем», — рассказал Шпигель, добавив, что в том разговоре он отказался делиться бизнесом и отказался от «крыши».

По словам предпринимателя, сейчас он очень плохо себя чувствует, а имеющиеся у него заболевания подпадают под третье постановление правительства и препятствуют его содержанию под стражей. «Ночью я сплю со специальным аппаратом, который позволяет мне дышать. Здесь, в изоляторе, нет никакой возможности делать необходимые мне медицинские и гигиенические процедуры», — поведал он.

Шпигель сообщил, что после попадания в изолятор ему почти сразу же вызвали скорую помощь из-за сильных болей в сердце и низкого давления. «Врачи предлагали меня госпитализировать, но я отказался», — рассказал бизнесмен.

Он также сообщил, что ему крайне трудно самостоятельно передвигаться, указал на сильную отдышку и периодическую потерю сознания. «Врачи сказали, что мне нужно проводить много медицинских процедур и анализов, потому что мое состояние очень тяжелое. <...> Я не жилец, это точно. Вчера на суде я сказал: «Вы что, хотите получить второго [Сергея] Магнитского? Вы его получите!» Я просто здесь умру», — заявил Шпигель.

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Михаил Юшков Михаил Юшков
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