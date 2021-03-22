В ОНК сообщили о вызове скорой задержанному по делу Белозерцева Шпигелю

Борис Шпигель (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Бывшему сенатору от Пензенской области, бизнесмену Борису Шпигелю, которого подозревают в даче взятки губернатору региона Ивану Белозерцеву, стало плохо в московском изоляторе временного содержания (ИВС). Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ольга Дружинина, передает ТАСС.

«У него очень серьезные проблемы со здоровьем, он имеет ряд заболеваний. Шпигель дышит с помощью специального аппарата, который у него с собой в ИВС», — пояснила она.

Дружинина уточнила, что сотрудники изолятора взывали скорую помощь и «готовы сделать это еще раз по первому требованию задержанного». «РИА Новости» Дружинина сообщила, что скорую Шпигелю вызывали дважды.

Как рассказала Дружинина РБК, бизнесмен плохо передвигается, у него одышка. «Ему дважды вызывали скорую в изолятор из-за хронических заболеваний, которыми он страдает. Он получает необходимую помощь, насколько это возможно в условиях изолятора. При нем постоянно таблетки, которые ему выдают, с его слов, он постоянно нуждается в капельницах», — сказала член ОНК. Она добавила, что жалоб на условия содержания у него нет.