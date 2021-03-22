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Дело пензенского губернатора ,  
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В ОНК сообщили о вызове скорой задержанному по делу Белозерцева Шпигелю

Борис Шпигель
Борис Шпигель (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Бывшему сенатору от Пензенской области, бизнесмену Борису Шпигелю, которого подозревают в даче взятки губернатору региона Ивану Белозерцеву, стало плохо в московском изоляторе временного содержания (ИВС). Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ольга Дружинина, передает ТАСС.

«У него очень серьезные проблемы со здоровьем, он имеет ряд заболеваний. Шпигель дышит с помощью специального аппарата, который у него с собой в ИВС», — пояснила она.

Дружинина уточнила, что сотрудники изолятора взывали скорую помощь и «готовы сделать это еще раз по первому требованию задержанного». «РИА Новости» Дружинина сообщила, что скорую Шпигелю вызывали дважды.

Как рассказала Дружинина РБК, бизнесмен плохо передвигается, у него одышка. «Ему дважды вызывали скорую в изолятор из-за хронических заболеваний, которыми он страдает. Он получает необходимую помощь, насколько это возможно в условиях изолятора. При нем постоянно таблетки, которые ему выдают, с его слов, он постоянно нуждается в капельницах», — сказала член ОНК. Она добавила, что жалоб на условия содержания у него нет.

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Шпигеля задержали накануне вместе с губернатором Пензенской области Белозерцевым и еще рядом лиц. По версии следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора входящего в «Биотэк» ОАО «Фармация» Антона Колоскова деньги и ценности на сумму свыше 31 млн руб. Предположительно, взамен губернатор содействовал фармгруппе «Биотэк» в заключении госконтрактов на поставку лекарств в больницы региона за счет бюджетных средств.

Источники «Интерфакса» ТАСС в правоохранительных органах сообщили, что никто из задержанных не признает вину.

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