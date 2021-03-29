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Минэнерго оценило влияние блокировки Суэцкого канала на поставки нефти

Фото: Suez Canal Authority / dpa / Global Look Press
Фото: Suez Canal Authority / dpa / Global Look Press

Блокировка Суэцкого канала почти не коснулась поставок российской нефти марки Urals, для доставки которой используются другие маршруты, говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы Минэнерго.

С учетом увеличения объема мировой торговли энергоресурсами, в том числе сжиженного природного газа (СПГ), в ведомстве считают «вопросом времени» появление дополнительных коротких маршрутов доставки грузов. В частности, высокий потенциал имеет Северный морской путь, сроки навигации по которому в 2020 году увеличились до девяти-десяти месяцев, считают в министерстве. По нему доставляют в том числе нефть и СПГ. Этот маршрут позволяет значительно сократить время транспортировки грузов из Азии в Европу, отметили в пресс-службе.

«Даже несмотря на не самую благоприятную конъюнктуру, в 2020 году грузопоток по СМП превысил плановые значения и составил почти 33 млн т грузов, включая свыше 18 млн т сжиженного природного газа (СПГ)», — говорится в сообщении.

Из-за аварии в Суэцком канале застряла нефть из России на $160 млн
Бизнес
Фото:Autoridad del Canal de Suez / AP

В Минэнерго заявили, что ожидают роста поставок по Севморпути в дальнейшем, и напомнили о поставленной президентом задаче по увеличению грузопотока по нему к 2024 году до 80 млн т в год.

«Уникальное географическое положение России дает ей естественные преимущества на мировом энергетическом рынке в части доступа к основным рынкам потребителя, а также скорости доставки товаров ТЭК», — отметили в ведомстве. Такие российские экспортные проекты, как нефтепровод «Дружба», нефтепроводы в КНР, газопроводы «Ямал-Европа», «Северный поток», «Сила Сибири» и «Турецкий поток», являются надежными и конкурентоспособными, добавили там.

23 марта контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале, заблокировав движение по нему. 29 марта судно удалось снять с мели, однако пока неясно, когда канал откроют для движения. Контейнеровоз направлялся из Китая в Нидерланды.

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В администрации Суэцкого канала называли возможной причиной инцидента техническую ошибку или человеческий фактор.

Из-за застрявшего судна в Суэцком канале скопилось более 450 судов. В частности, застряли суда с более чем 10 млн барр. нефти, в том числе 2,6 млн барр. нефти из России. Стоимость российских грузов, застрявших из-за блокировки канала, оценивается примерно в $160 млн.

Суэцкий канал нефть Минэнерго
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