Минэнерго оценило влияние блокировки Суэцкого канала на поставки нефти

Фото: Suez Canal Authority / dpa / Global Look Press

Блокировка Суэцкого канала почти не коснулась поставок российской нефти марки Urals, для доставки которой используются другие маршруты, говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы Минэнерго.

С учетом увеличения объема мировой торговли энергоресурсами, в том числе сжиженного природного газа (СПГ), в ведомстве считают «вопросом времени» появление дополнительных коротких маршрутов доставки грузов. В частности, высокий потенциал имеет Северный морской путь, сроки навигации по которому в 2020 году увеличились до девяти-десяти месяцев, считают в министерстве. По нему доставляют в том числе нефть и СПГ. Этот маршрут позволяет значительно сократить время транспортировки грузов из Азии в Европу, отметили в пресс-службе.

«Даже несмотря на не самую благоприятную конъюнктуру, в 2020 году грузопоток по СМП превысил плановые значения и составил почти 33 млн т грузов, включая свыше 18 млн т сжиженного природного газа (СПГ)», — говорится в сообщении.

В Минэнерго заявили, что ожидают роста поставок по Севморпути в дальнейшем, и напомнили о поставленной президентом задаче по увеличению грузопотока по нему к 2024 году до 80 млн т в год.