Власти Москвы рекомендовали не гулять с детьми на улице из-за вируса

Гулять с детьми лучше на собственных участках. Если это невозможно и все же пришлось выйти с ребенком на улицу, то следует объяснить ему правила антивирусной гигиены, отметили в Роспотребнадзоре

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Родителям нужно исключить, а если это невозможно, то максимально ограничить контакты детей из-за нового коронавируса, рекомендует московское управление Роспотребнадзора.

Безопаснее всего будет, если дети останутся дома, отмечает ведомство. Гулять с ними при этом лучше на собственных приусадебных участках и площадках, которые находятся в личном пользовании.

Если все же пришлось выйти с ребенком из дома, ему нужно объяснить, что на улице нельзя трогать руками лицо и какие-либо предметы, например дверные ручки, поручни и перила, стены, кнопки лифта. Идти с детьми при этом на детскую площадку не стоит, даже если она находится не во дворе, а в парке. В последнем при этом следует гулять, если рядом нет других отдыхающих, полностью исключив общение с другими взрослыми и детьми.

После возвращения с прогулки дома нужно тщательно вымыть руки и другие открытые участки тела, в особенности лицо. Также следует прополоскать рот и неглубоко промыть нос, рекомендует ведомство.