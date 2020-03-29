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Власти Москвы рекомендовали не гулять с детьми на улице из-за вируса

Гулять с детьми лучше на собственных участках. Если это невозможно и все же пришлось выйти с ребенком на улицу, то следует объяснить ему правила антивирусной гигиены, отметили в Роспотребнадзоре
Фото: АГН «Москва»

Родителям нужно исключить, а если это невозможно, то максимально ограничить контакты детей из-за нового коронавируса, рекомендует московское управление Роспотребнадзора.

Безопаснее всего будет, если дети останутся дома, отмечает ведомство. Гулять с ними при этом лучше на собственных приусадебных участках и площадках, которые находятся в личном пользовании.

Если все же пришлось выйти с ребенком из дома, ему нужно объяснить, что на улице нельзя трогать руками лицо и какие-либо предметы, например дверные ручки, поручни и перила, стены, кнопки лифта. Идти с детьми при этом на детскую площадку не стоит, даже если она находится не во дворе, а в парке. В последнем при этом следует гулять, если рядом нет других отдыхающих, полностью исключив общение с другими взрослыми и детьми.

После возвращения с прогулки дома нужно тщательно вымыть руки и другие открытые участки тела, в особенности лицо. Также следует прополоскать рот и неглубоко промыть нос, рекомендует ведомство.

Собянин рекомендовал жителям Москвы соблюдать двухметровую дистанцию
Общество

За прошедшие сутки в России число заразившихся коронавирусом увеличилось на 270 человек, из которых 197 обнаружили в Москве. Больше всего новых заболевших в столице оказались младше 65 лет — 132 человека. COVID-19 обнаружили и у 13 детей. Общее число заразившихся коронавирусом в Москве по состоянию на 29 марта составляет 1014 человек.

По словам мэра столицы Сергея Собянина, большинство людей прислушались к призыву остаться дома во время выходной недели с 28 марта по 5 апреля, которую ранее в рамках борьбы с распространением коронавируса ввел президент Владимир Путин. Глава города напомнил жителям о необходимости соблюдать двухметровую дистанцию между собой на улице. В общественных местах, по словам Собянина, люди должны вести себя, «как в очереди у банкомата, где считается неприличным подходить слишком близко и заглядывать соседу через плечо».

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Виктория Полякова
Теги: Москва, дети, коронавирус
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