В Москве за сутки выявили 197 новых заболевших коронавирусом

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве за последние сутки обнаружили 197 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Основное количество заболевших — люди младше 65 лет. «152 человека в возрасте от 18 до 65 лет и 32 человека старше 65 лет», — уточняется в сообщении. Среди новых случаев заболевания 13 отмечены у детей.

Всего в столице на 29 марта зарегистрировали 1014 заболевших новым коронавирусом.

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