В России представили препарат для лечения коронавируса COVID-19
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило препарат для лечения коронавирусной инфекции COVID-19 на основе противомалярийного препарата «Мефлохин». Об этом сообщает пресс-служба агентства.
В сообщении говорится, что научно-производственный центр «Фармзащита» разработал схему лечения нового коронавируса с учетом китайского и французского опыта.
«Препарат с высокой селективностью блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и препятствует его репликации, а иммуносупрессивное действие «Мефлохина» препятствует активации воспалительного ответа, вызванного вирусом», — заявила руководитель ФМБА Вероника Скворцова.
По ее словам, добавление макролидных антибиотиков и синтетических пенициллинов препятствует развитию вторичного бактериально-вирусного синдрома, а также не позволяет повысить концентрацию противовирусного средства в плазме крови и легких. Как отметила Скворцова, это поможет обеспечить эффективное лечение пациентов с коронавирусом различной степени тяжести.