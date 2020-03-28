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Пандемия коронавируса ,  
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В России представили препарат для лечения коронавируса COVID-19

Он сделан на основе лекарства для профилактики и лечения малярии. Иммунодепрессивное действие этого препарата препятствует активации воспалительного ответа, вызванного вирусом, сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило препарат для лечения коронавирусной инфекции COVID-19 на основе противомалярийного препарата «Мефлохин». Об этом сообщает пресс-служба агентства.

В сообщении говорится, что научно-производственный центр «Фармзащита» разработал схему лечения нового коронавируса с учетом китайского и французского опыта.

«Препарат с высокой селективностью блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и препятствует его репликации, а иммуносупрессивное действие «Мефлохина» препятствует активации воспалительного ответа, вызванного вирусом», — заявила руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

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По ее словам, добавление макролидных антибиотиков и синтетических пенициллинов препятствует развитию вторичного бактериально-вирусного синдрома, а также не позволяет повысить концентрацию противовирусного средства в плазме крови и легких. Как отметила Скворцова, это поможет обеспечить эффективное лечение пациентов с коронавирусом различной степени тяжести.

В ФМБА сообщили, что разработки были проведены с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и предложены к включению в методические рекомендации Минздрава по профилактике, диагностике и лечению COVID‑19.

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ФМБА, как уточнила Скворцова, ведет работу по созданию на основе «Мефлохина» эффективной и безопасной схемы профилактики коронавируса, которая позволит как преодолеть пик заболеваемости, так и эффективно контролировать ситуацию в дальнейшем.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайской провинции Хубэй в конце прошлого года. Сперва вирус начал распространяться во всех регионах КНР, а затем случаи заболевания начали фиксировать и в других странах. К настоящему моменту во всем мире заразились более 600 тыс. человек, погибли десятки тысяч.

Случаи заражения зафиксировали и в России. Сейчас в стране подтверждены более 1 тыс. случаев, большинство из них в Москве. Жертвами коронавируса в России стали семь человек.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Михаил Юшков
Теги: Вероника Скворцова, ФМБА, коронавирус, препарат
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