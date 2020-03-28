В России представили препарат для лечения коронавируса COVID-19

В ФМБА сообщили, что разработки были проведены с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и предложены к включению в методические рекомендации Минздрава по профилактике, диагностике и лечению COVID‑19.

ФМБА, как уточнила Скворцова, ведет работу по созданию на основе «Мефлохина» эффективной и безопасной схемы профилактики коронавируса, которая позволит как преодолеть пик заболеваемости, так и эффективно контролировать ситуацию в дальнейшем.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайской провинции Хубэй в конце прошлого года. Сперва вирус начал распространяться во всех регионах КНР, а затем случаи заболевания начали фиксировать и в других странах. К настоящему моменту во всем мире заразились более 600 тыс. человек, погибли десятки тысяч.

Случаи заражения зафиксировали и в России. Сейчас в стране подтверждены более 1 тыс. случаев, большинство из них в Москве. Жертвами коронавируса в России стали семь человек.