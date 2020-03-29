Рошаль описал ситуацию с коронавирусом фразой «пройти по острию ножа»

Врач считает, что результаты вакцинации будут видны через год-два, но это не повод останавливать важные процессы в стране и провоцировать наступление более тяжелых экономических последствий, чем от вируса

Леонид Рошаль (Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»)

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль полагает, что результаты вакцинации против коронавируса будут заметны только через год или два после создания препарата. Однако врач призвал «спокойно пройти по острию ножа» в этот период, так как невозможно «остановить страну» на такой срок. Об этом он заявил в интервью «РИА Новости».

По словам Рошаля, полностью избавиться от нового типа коронавируса сегодня невозможно. При этом он назвал полную остановку грузового сообщения параличом и гибелью страны «с более тяжелыми последствиями», чем от вируса, и призвал восстановить производственную кооперацию как внутри страны, так и с другими государствами.

Врач подчеркнул, что «конкретной таблетки, предупреждающей распространение этой инфекции, нет» и вирус сам закончит агрессивное существование. Этому будет способствовать иммунитет у переболевших, в том числе в легкой форме, и вакцинация.

Он также отметил, что менее всего новый тип вируса поражает детей и для них он «не более опасен, чем любая другая респираторная вирусная инфекция».