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Рошаль описал ситуацию с коронавирусом фразой «пройти по острию ножа»

Врач считает, что результаты вакцинации будут видны через год-два, но это не повод останавливать важные процессы в стране и провоцировать наступление более тяжелых экономических последствий, чем от вируса
Леонид Рошаль (Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»)

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль полагает, что результаты вакцинации против коронавируса будут заметны только через год или два после создания препарата. Однако врач призвал «спокойно пройти по острию ножа» в этот период, так как невозможно «остановить страну» на такой срок. Об этом он заявил в интервью «РИА Новости».

По словам Рошаля, полностью избавиться от нового типа коронавируса сегодня невозможно. При этом он назвал полную остановку грузового сообщения параличом и гибелью страны «с более тяжелыми последствиями», чем от вируса, и призвал восстановить производственную кооперацию как внутри страны, так и с другими государствами.

Врач подчеркнул, что «конкретной таблетки, предупреждающей распространение этой инфекции, нет» и вирус сам закончит агрессивное существование. Этому будет способствовать иммунитет у переболевших, в том числе в легкой форме, и вакцинация.

Он также отметил, что менее всего новый тип вируса поражает детей и для них он «не более опасен, чем любая другая респираторная вирусная инфекция».

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Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии дал рекомендации по минимизации риска заразиться вирусом в общественных местах. Помимо советов мыть руки и держать дистанцию с другими людьми, Рошаль также порекомендовал пользоваться перчатками при покупках в магазине и обрабатывать мобильный телефон антисептиком.

В пятницу, 27 марта, руководитель Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что в агентстве было разработано семь прототипов вакцины от коронавируса. Сейчас специалисты отбирают наиболее эффективные прототипы. Появления готовой вакцины можно ожидать не ранее чем через 11 месяцев, подчеркнула Скворцова.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на 28 марта, в России зафиксировано 1264 случая заражения. Семь человек скончались, еще 59 выздоровели. Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Москве (817), за ней идут Московская область (85) и Санкт-Петербург (37).

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Мария Лисицына
Теги: Рошаль, коронавирус, вакцинация
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