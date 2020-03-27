Скворцова сообщила о семи прототипах вакцины ФМБА против коронавируса

Специалисты Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) разработали семь прототипов вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявила в эфире «Первого канала» руководитель агентства Вероника Скворцова.

По ее словам, речь идет о рекомбинантной вакцине, собранной генно-инженерным способом из рекомбинантных белков. Скворцова отметила, что сейчас задача специалистов нацелена на выбор самых эффективных прототипов из семи прототипов вакцины.

«Данная работа сначала проводится в режиме компьютерного моделирования. С понедельника она уже переходит на площадку Центра микробиологии Министерства обороны, который имеет возможность и имеет квалификацию, и сертифицирован к работе с биопатогенами второго класса заражения», — отметила руководитель ФМБА.

Вакцина будет готова не ранее, чем через 11 месяцев, сказала Скворцова. По ее словам, специалисты рассчитывают завершить все испытания к июлю, после чего они перейдут в фазу регламентированных доклинических исследований.

Ранее Скворцова говорила о том, что испытания первой фазы разработки вакцины от коронавируса планируется завершить в июне. Как отмечала руководитель ФМБА, основу вакцины составляют рекомбинантные белки, которые имеют центры связывания с вирусом. После компьютерного анализа и моделирования их начнут исследовать на подопытных хорьках, зараженных вирусом, говорила Скворцова.

На сегодняшний день разработку вакцины от коронавируса по всему миру ведут не менее 35 лабораторий и институтов. Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сходятся на том, что для разработки вакцины потребуется до полутора лет. По данным на 27 марта в России зафиксировали 1036 случаев заражения, из них 196 — за последние сутки.