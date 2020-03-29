Число жертв коронавируса в мире превысило 30 тыс. человек

Всего от заражения коронавирусом умерло 30 848 человек. Общее количество заболевших достигло почти 665 тыс. человек

С начала пандемии коронавируса в мире умерло 30 848 человек, следует из данных Университета Джона Хопкинса.

Наибольшее количество смертей было зафиксировано в Италии (10 023), за ней идут Испания (5982) и провинция Хубэй в Китае, откуда началось распространение вируса (3182).

Кроме того, общее количество случаев заражения вирусом в мире выросло до 664 924. Больше всего заболевших находится на территории США (124 665), Италии (92 472) и Китая (82 057). Всего случаи инфицирования новым типом коронавируса были выявлены в 177 странах.

При этом 140 222 человека вылечились с начала распространения инфекции, следует из данных Университета.

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