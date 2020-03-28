В ВОЗ назвали российское здравоохранение готовым к борьбе с COVID-19

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Система здравоохранения России готова к борьбе с коронавирусом, но если граждане не станут соблюдать правила изоляции, число случаев заражения будет расти. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович на онлайн-форуме «Следующие 20 лет».

«Система здравоохранения в России абсолютно готова», — отметила Вуйнович, говоря о борьбе против коронавируса. При этом она призвала граждан проявить сознательность и по возможности не выходить из дома. «Если сейчас вы можете остаться дома, соблюдать все правила — не идите на улицу, не посещайте своих друзей», — сказала она.

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли

Роспотребнадзор, Источник: JHU,Роспотребнадзор, mos.ru Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru Читать подробнее

По последним данным, в России зафиксировано 1264 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 49 заболевших, умерли четверо. Практически во всех регионах страны введены ограничительные меры, в том числе временно закрываются предприятия общепита, торгово-развлекательные центры, театры, кинотеатры и другие досуговые учреждения.

